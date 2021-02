Rauw Alejandro nos trae puro fuego en ‘Dile A Él’: ¡mira el vídeo y la letra!

Si ya estás con otro, no respondo si te veo

¿Que ya no piensa' en mí? Mírame a los ojos, que no te creo

Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama

Bebé, tú dile a él que ante' que todo yo fui primero, yeah

Si ya estás con otro, no respondo si te veo

¿Que ya no piensa' en mí? Mírame a los ojos, que no te creo

Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama

Bebé, tú dile a él que ante' que todo yo fui primero, yeah

Todo esto a la mala tuve que aprender (Uh-wuh)

El cenicero lleno, lo que hago es prender (Uh-uh)

Y todavía no olvido nada

Te he llora'o en mi almohada (Ah)

Cuando le da con chingar nada la detiene (Ey)

Quería ir a la cama y se venía en el mueble (Eh)

A los ojos me mirabas

Pedía má' y yo daba

Dime si él te lo hace como yo

Si mi nombre en tu piel marcado se quedó, ah (Ah)

Dime si él te lo hace como yo

Si mi nombre en tu piel marcado se quedó, ah (Ah)

Si ya estás con otro, no respondo si te veo

¿Que ya no piensa' en mí? Mírame a los ojos, que no te creo (No te creo)

Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama (Eh, woh; woh-oh)

Bebé, tú dile a él que ante' que todo yo fui primero, yeah

Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama (Eh, woh)

Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama (Eh, woh)

Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama (Woh-oh)

Bebé, tú dile a él que ante' que todo yo fui primero, yeah (Yo fui primero, yeah)

Abre tus alas (Yeah)

Tengo que dejarte volar

Yo nací solo, yo muero solo (Mmm)

Dime si él te lo hace como yo

Si mi nombre en tu piel marcado se quedó

Yo fui primero, ah, ey

Yo fui primero

