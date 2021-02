Marta Peñate explica cómo tener un solo riñón la ha llevado a ser como es

Marta Peñate ha aprovechado su último video en su propio canal de mtmad (Mediaset) al que ha bautizado como Los estados de Marta, para confesarse con sus seguidores. La polémica exparticipante del reality del momento, La isla de las tentaciones y de Gran Hermano, ha querido abrirse con sus fans y ha explicado que desde su primera semana de vida, ella tiene solo un riñón.

Peñate, ha asegurado que con solo siete días los médicos del hospital en el que nació le detectaron un tumor en un riñón y decidieron extirpárselo. "¿Qué pasa? Que cuento esto, no por nada, solo porque creo que esto influye mucho en lo que viene siendo mi vida", ha indicado la influencer, que ha defendido que fue algo muy doloroso para sus padres.

Sin embargo, aunque ha querido hacerlo público, ella misma ha optado por quitarle hierro al asunto. "Yo no lo viví. Yo no lo sufrí y nunca me ha llevado un problema mayor el hecho de tener un riñón", ha recalcado la canaria. Marta asegura que su vida es totalmente normal y que lo único en la que la limita vivir con un solo riñón es en que no puede tomar mucha sal y que tiene que tener cuidado con algunas cosas en su alimentación.

"Gracias a que me lo quitaron a los siete días, el otro riñón creció", ha añadido la exconcursante de La isla. Además, Marta ha defendido que a ella le "da igual", que ella ha decidido vivir el momento y "que pase lo que tenga que pasar".

"Me gusta llamar la atención"

Marta asegura que el shock que provocó en sus padres que un bebé de solo siete días tuviese un tumor ha provocado que estos la sobreprotegieran durante gran parte de su vida, y que esto, la ha marcado hasta la fecha. "Me hizo que fuera más consentida, más egocéntrica", ha llegado a decir la ahora influencer, quien ha reconocido que puede que este sea el motivo por el que ahora le gusta "llamar la atención".

"Soy una persona a la que le gusta llamar la atención, pero eso me viene desde que soy pequeña, no es algo que haya creado con el tiempo. Es decir, desde que soy pequeña quiero llamar la atención, pues ahora mismo, también, no lo voy a negar", ha sostenido Marta en su canal.

Además, Peñate ha querido dejar claro que, pese a que le tuvieron que extirpar el riñón nada más nacer, su infancia fue totalmente feliz. "Tuve una infancia muy buena. No me puedo quejar nada de mi infancia. Nada. Me lo pasé muy bien, era muy egocéntrica y podría contar mil aventuras de cosas que hacía cuando era pequeña porque estaba como una puñetera cabra como ahora", ha añadido justo antes de sostener que el único momento malo fue cuando a los ocho años se separaron sus padres y que ahora mismo cree que tiene el "síndrome de Peter Pan", pues según ella, se siente igual que cuando era una niña.