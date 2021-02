40 cosas sobre Eva B, por Eva B

1. Nombre completo: Eva María Barreiro García



2. Año y ciudad de nacimiento: 18 de septiembre del 2000. A Coruña.



3. ¿Cómo te llaman en tu grupo de amigos? Depende de qué grupo. En mi colegio me llaman Yul. Mis amigos de OT me llaman Evote o chiquitita. Tengo otro amigo que ahora me llama "la famosa". Tengo muchos apodos.

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Antes de nacer mi madre ya me ponía en la barriga sus cascos. Yo ya salí preparada para la música.



5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación? Fue en el estudio de OT y estaba nerviosa. Fue muy guay.



6. Un género musical que nunca tocarías: El Heavy Metal.



7. Un artista favorito: Leila K



8. La música que escuchabas en casa de pequeña: La que sigo escuchando ahora. De La Soul, por ejemplo.



9. Una canción con la que estés obsesionada ahora: I Know de De La Soul.



10. La que odies escuchar ahora mismo: El mundo entero

11. Una canción que te hubiese gustado componer de otro artista: Don't Stop 'Til You Get Enough de Michael Jackson



12. El artista con el que te gustaría colaborar: Pharrel Williams



13. ¿inglés o castellano?: Para cantar, inglés.



14. El músico que está en tu agenda de contactos: Mi productor Gabi.



15. Si no fueses cantante, serías… Actriz. Aunque se puede ser ambas cosas.

16. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Modern Family. Aunque no pienso ver el último capítulo. No he visto ni el de Big Bang. Lo intenté una vez con Cómo conocí a vuestra madre y acabé fatal.

17. Un hobby o un deporte favorito: Natación sincronizada.

18. Lo que más te gusta de la música: Escucharla.

19. Lo que menos: Quedarme bloqueada cuando no tengo nada. En medio de una composición y que no sepa cómo seguir.

20. Un momento de OT: Cualquier momento por la noche, cuando nos reuníamos todos en la habitación durante los últimos días de OT. Éramos muy piña.



21. ¿Noemí Galera o Manu Guix? Que pregunta con tan mala leche (ríe) Adoro muchísimo a Noe, pero Manu es Lolo.

22. Tu media naranja de OT: Es que tengo una relación muy especial con todas las personas. Es muy difícil.



23: La canción que más te gustó cantar del programa: Nothing else matters



24. Frío y calor, More o America: Frío y calor: Frío y calor



25. Tu crush de adolescente: Anda que no tuve yo crushes. Es que soy superenamoradiza. Yo creo que Christopher Atkins, el actor de El lago azul.



26. Tu crush actual: Jack Lemmon.



27. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Probablemente Bob Esponja. Me identifico mucho con él.



28. Una película (o varias) que te defina: El show de Truman me define.

29. Algo que se te da fatal: Se me da bastante mal hablar en las entrevistas. Me pongo muy nerviosa.



30. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Zayn Malik.



31. Tu personalidad (eres calmada, hiperactiva...): Depende del día. Cuando tengo la regla, estoy enfadadísima todo el día. Tengo muy mala leche. Te puedo decir solo eso porque es e lo que me acuerdo. (ríe).

32. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Me encantaban las Bratz. También los Playmobil.



33. Lo que echas de menos de la vida antes del coronavirus: La fiesta. También las reuniones familiares.

34. Algo de lo que te arrepientas: Me arrepiento de varias cosas, pero quizá no estaría aquí entonces. ¿Quién sabe? Me arrepiento de no haberme sacado el carnet de conducir.



35. Tu palabra favorita: Me encanta la palabra "tecno". Desde que era pequeña.



36. Una manía: El otro día descubrí que suelo decir una coletilla siempre. Estoy hablando normal y digo "peeeroooo". Me dijero que lo hacía continuamente.

37. Tatuajes: Tengo 13. Mi favorito probablemente sea el de las orcas, que tengo aquí (se señala el brazo) o el de El Silencio de los corderos.



38. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): En realidad no tengo ninguno porque cualquiera lo exteiorizo sin darme cuenta.



39. Un sitio para irse de vacaciones… Austalia.



40. Si te encontrases a la Eva de niña, ¿qué consejo le darías? Le diría "pasa, tía" y me iría. También que quiera mucho a su gente.