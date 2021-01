Eva B: “‘Frío y Calor’ es el principio de una nueva etapa”

Hace tan solo un año, Eva B (A Coruña, 2000) se convertía en una de las 16 concursantes de Operación Triunfo 2020. La joven conquistó a la audiencia desde la gala cero, donde sorprendió cantando Let’s Twist Again. La gallega llegó a la final de una de las ediciones más extrañas que se recuerde (debido a que la pandemia pilló en medio), quedando tercera.

Fichada por Warner Music, una vez fuera del talent, la joven empezó su carrera como artista. Desde entonces ha sacado cuatro singles: Dumb, America, El mundo entero y Frío y calor. Este último, lanzado este mismo 27 de enero, es el más personal de su corta carrera. ¿La razón? Se ha involucrado al cien por cien en el proceso de producción.

Además, Eva se ha estrenado como guionista de videoclips, apostando por una historia terrorífica inspirada en sus películas de miedo favoritas. En LOS40, además de hablar con ella sobre el proceso de creación del videoclip de Frío y calor, pudimos charlar sobre música,su paso por OT y su continua comparación con Billie Eilish.

Pregunta (P): Acabas de lanzar Frío y calor, tu cuarto single (si contamos Dumb), ¿cómo surgió?

Eva (E): Me encerré un día en mi cuarto, cogí el ukelele y empecé a tocar todos los acordes que nunca tocaba. Salió entonces entera.

P: En tu música estás apostando por una producción muy cuidada donde los sintetizadores cobran protagonismo, ¿es el sonido que te identifica?

E: El sonido de Eva en un futuro podría ir por el camino de Frío y calor. Este es el primer single en el que he estado implicada al cien por cien, tanto en la producción como en la melodía y la letra. Antes, aunque compuse mi primera canción Dumb, fue Garabato quien me lo produjo. Con lo cual no eran mis sonidos al cien por cien. Eran mis sonidos junto a los de Garabato. Gabi (Gabriel Fernández), el productor de Frío y calor, ha estado conmigo al cien por cien. Yo he estado delante todo el tiempo mientras producía. Si había algo que me gustaba, se lo decía en ese momento. El punteo de la guitarra, que está presente en toda la canción, es algo que yo empecé a crear desde el ukelele. Al principio sonaba muy folk, súper diferente a como suena ahora, que es más electrónico. Gabi consiguió reflejar perfectamente lo que yo estaba pensando.

Frío y calor es el primer single en el que he estado implicada al cien por cien

P: Aunque en este single te involucres al cien por cien, suena parecido a los anteriores. ¿Es importante rodearte de gente que sepa por dónde quieres llevar tu música?

E: El equipo con el que estoy me deja hacer bastante lo que quiero. Yo les presento las cosas que tengo y ellos me dicen si les gusta o no. Realmente yo no creo que se parezcan en nada las canciones que he sacado hasta ahora. El resto de las canciones tienen mucho de otras personas. Frío y calor tiene solo de dos personas: Gabi y yo.

P: Lanzaste Dumb como primer sencillo en inglés dentro de la academia, pero luego te pasaste al español. ¿Por qué decidiste apostar en español?

E: Ha sido cuestión de meterse más y practicar más. Antes casi no escuchaba música en español además de Mecano o Radiofutura. No me involucraba mucho en la música actual española. A la hora de componer, la sonoridad en inglés es maravillosa para componer y cantar, pero cuando tienes que expresar una cosa que tienes muy dentro, es más fácil componer en español. Ahora estoy pensando en sacar canciones en español, la verdad.

P: Llevas menos de un año en la industria y estás empezando, ¿es complicado buscar tu propio sonido?

E: Más que buscarlo, me lo he encontrado. Me tropecé con este (Frío y calor) y con más sonidos. Claro, todavía no habéis escuchado casi nada de lo que he hecho, pero tengo cosas en mi teléfono. Son sonidos súper diferentes. Supongo que al final todo se parece al mismo género. Tengo un cacao de influencias enormes que me hace tener distintos estilos.

P: A diferencia de otros concursantes de OT, que tocan todo tipo de géneros en sus primeros singles, a ti sí que te veo una línea más uniforme en tus primeras canciones…

E: Es una línea que yo he marcado desde que salí de OT. Es una línea que no se ha ido en principio. Y es que yo me abro a todo. Si una persona me manda una canción y me gusta, la canto encantadísima. Es verdad que lo que voy a hacer a partir de ahora no se parece en nada a lo que habéis escuchado. Y es que son cosas mías al cien por cien. Lo que hice antes era mío con gente. Mi sonido no se parece al de otras personas, por eso estoy tan contenta y tengo tantas ganas de sacarlo.

P: ¿Estás hablando de un álbum o EP?

E: Mira, no voy a decir nada. Cada vez que voy a un sitio me la lían. Fui a un lugar y dijeron que iba a presentar mi álbum debut y no era verdad. Desde ese momento, todos me preguntaban cuándo iba a salir. Por eso solo pido paciencia. Algo pasará, es el principio de una nueva etapa, pero no sé qué etapa es.

P: Pero tus fans no paran de pedírtelo…

E: Me flipa la idea de tener un disco, pero lo más importante es ir sacando cosas. ¿Qué más da que esté dentro de un álbum o en un EP? Lo importante es sacar.

P: Al final, al salir de un programa, tenéis una legión de fans antes de sacar vuestras propias canciones. ¿Te presiona el hecho de que tus seguidores ya tengan unas expectativas sobre ti?

E: ¿Sabes qué pasa? Cuando creas un proyecto que te ilusiona muchísimo, realmente lo más importante es que te guste a ti. Si no le gusta a otras personas que no me sigan porque yo voy a ser así.

Cuando creas un proyecto que te ilusiona muchísimo, lo importante es que te guste a ti

P: Y en estas canciones que has dicho que tienes guardadas en el móvil, ¿hay colaboraciones?

E: No intentes sacarme cosas, que no puedo decir nada. Lo siento muchísimo, me sento fatal. Yo te pondría ahora todas las canciones que tengo, pero no puedo decir nada.

Sobre sus comparaciones con Billie Eilish

P: Te han descrito como la Billie Eilish española, ¿te gusta esta comparación?

E: Puedes respetar muchísimo a un artista y que en tus canciones se reflejen sus influencias, pero por la apariencia física o la manera de hacer un pop, no molesta, pero sí es un poco cansino. Y ya no me refiero solo a Billie Eilish. Ya está, cada uno es un artista diferente y nadie intenta copiar a otra persona. Nadie es igual a nadie. Cada uno tiene su personalidad. Evidentemente, aunque sea un gran honor que me comparen con Billie EIlish, veo que la comparación va más por el aspecto físico o cómo visto. Pero si escuchas la música que tengo guardada en mi móvil vas a ver que no tenemos nada que ver.

Sobre sus compañeros y compañeras de OT

P: Eva, supongo que estarás escuchando todos los singles de tus compañeros y compañeras de OT 2020. Quiero que te mojes un poco y me digas con cuál te quedas.

E: Me quedo con Lento de Anne. Es mi canción favorita, pero porque sobrepasa a muchas canciones que ya me gustaban anteriormente. Eso no significa que los otros singles no sean alucinantes. Es que todas las personas que están sacando, se lo están currando mogollón.

P: ¿Cómo han sido estos meses desde que saliste de la academia? ¿Has hecho balance de todo lo que te ha pasado?

E: A nivel anímico me ha ayudado mucho este proceso. Nunca pensé que iba a tener esta vida. Es diferente. Ha sido tan brutal todo lo que ha pasado este último año, que realmente me siento realizada a todos los niveles. Lo más importante es que cada día me gusta más mi trabajo. Estoy muy ilusionada.