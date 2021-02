Rita Ora, irreconocible en la nueva era Bang

Rita Ora ha dado comienzo a la nueva era Bang. Una semana antes del lanzamiento de su nuevo proyecto musical, la artista ha presentado el que será su nuevo EP formado por cuatro canciones en las que estarán presentes Imambek, David Guetta, Gunna y Khea. Una renovación que ha llegado a su lookya que está totalmente irreconocible.

La cantante ha vaciado completamente su perfil oficial en Instagram para empezar desde 0 en esta nueva etapa a la que dará el pistoletazo de salida el próximo 12 de febrero en el que además de la música, la solista protagonizará una propia película como ella misma ha confirmado.

Hay que recordar que Rita Ora volvió a la música a finales de 2018 con Phoenix, tras seis años sin poder lanzar nada. Lo hizo tras vencer el juicio contra la discográfica Roc Nation de Jay Z. Desde entonces, la británica ha querido recuperar el tiempo perdido y hacer nueva música.

Lo último que pudimos disfrutar es How to be lonely, una canción que compuso junto a Lewis Capaldi y en la que se desinhibió totalmente. Era una manera de expresar su libertad después de tantos años sin poder publicar música.

Parece que por fin en 2021 todo va a volver a ser como era antes. Un año que comienza estrenando Bang rodeada de grandes colaboradores en las 4 canciones que componen el EP. Y en diciembre de este año, Rita Ora celebrará el 10º aniversario de su carrera.

Y si con How to be lonely decíamos que parecía haber dejado atrás los géneros musicales de sus inicios, queda claro que en Bang volvemos a la música electrónica y al hip-hop. "Cuando comenzamos este proyecto, estábamos buscando desarrollar conexiones creativas con otros artistas. Colaborar con Imanbek fue una experiencia realmente única, tuvimos reuniones por Zoom para hablar sobre la música y tuvimos que usar traductores también, así que realmente nos tuvimos que adaptar a una nueva forma de grabación. Es increíble cómo la tecnología permitió que nuestra conexión funcionara. La música en verdad es un lenguaje universal y este EP es la prueba de que el proceso creativo tiene el poder de trascender cualquier obstáculo que nos separa" ha explicado Rita Ora.

Este es el listado de canciones de Bang: