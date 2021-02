Álvaro de Luna nos desvela en exclusiva el título de su próximo sencillo

Álvaro de Luna nos ha hecho a todos un Juramento de Sal de que pronto escucharemos nuevos éxitos. Lo que nosotros desconocíamos es que ya tiene nombre y apellidos para esa próxima canción con la que pretende sonar en las playlists de las plataformas digitales.

El cantante se conectó hace unos días en un directo de Instagram con Adrián Soler, locutor de ELS40, para hablar de estos proyectos que están por venir. Para empezar, lanzará un sencillo titulado Quiero, que asegura que es "un tema muy alegre". "El videoclip ya está rodado también, hay un trabajo muy duro por parte de todo el equipo y creo que no dejará indiferente a nadie", asegura. Podremos disfrutar de él a finales de febrero. ¡Qué ganas!

Pero eso no fue todo lo que nos desveló el sevillano en directo. Hay una razón por la que ha decidido hacer una parada en el camino de Sinsinati. "Empecé a descubrirme y a tener motivaciones nuevas, quería hacer algo más biográfico y fueron llegando canciones, y lo tuve claro", confiesa. Aunque todo cambio llega con un toque de misterio y vértigo, y en el caso de Álvaro no iba a ser menos. "Pero ver cómo va evolucionando todo desde la salida del debut y el buen recibimiento... Todo esto me hace feliz", manifiesta.

Su álbum debut está a punto de salir del horno. Eso sí, no podremos escucharlo hasta finales del año. "El disco tiene un mensaje muy claro, y es lo bonito de hacer discos que cuenten una historia, y una vez se escuchen todas las canciones al completo se entenderá el mensaje del trabajo que publicaré", asegura. ¿Habrá colaboraciones? El artista ha optado por responder con un silencio, por lo que no lo descartamos en absoluto. Sobre todo, con nombres como Dani Fernández y Rayden.

"Cuando compongo para mí es un poco por autoterapia. Cuando llega la inspiración y el motivo por desprenderme de algo que me pesa, entonces es como generalmente me salen las canciones", asegura el cantante. Aunque como compositor de canciones para otros artistas, asegura que el método cambia. Me meto en la piel del otro artista, si escribo para otro, intento conocer todo lo que pueda y que las ideas fluyan", confiesa.

Eso sí, no siempre ha sido todo tan bonito como parece. "Recuerdo muy bien las noches que nos quedábamos a dormir en la playa porque no podíamos pagar el hotel, o dormir en el coche para que no nos roben el material", relata. Eso sí, el futuro de Álvaro de Luna se presenta con esperanza y cargado de ilusión. Ahora solo queda esperar a escuchar todo el repertorio que el sevillano tiene preparado para nosotros.