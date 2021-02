Albert Álvarez nos desvela la propuesta musical que le ha hecho Omar Montes

Es difícil de olvidar esa imagen de Jorge Javier Vázquez con Albert Álvarez a un lado y Omar Montes al otro y una tensión evidente en el ambiente antes de anunciar el ganador de Supervivientes. Finalmente ganó el cantante y fue un duro golpe para su contrincante que era un deportista de élite acostumbrado a ganar. Pero aprendió de la experiencia.

Le volvimos a ver en La casa fuerte y aunque no se plantea un futuro en los realities, no descarta seguir vinculado a la televisión, aunque ahora, el proyecto que más ilusión le hace, es compartir su primer libro, Metamorfosis, en el que cuenta cómo se enfrenta al mundo de manera crítica y buscando un equilibrio entre cuerpo, mente y alma.

Vínculo con Omar Montes

También habla de su paso por Supervivientes y lo que supuso para él. A día de hoy, todavía conserva amistad con Omar Montes. “Es una persona totalmente dispar a mí, somos totalmente distintos. Tiene una vida distinta a la mía, pero hay algo que nos une, es una persona real, bondadosa, que ha compartido una vivencia conmigo”, nos explicaba Albert.

Juntos compartieron una experiencia extrema de esas que marcan de una manera vital. “Es irrepetible y no se me va a olvidar nunca. Cuando no tienes nada que comer y compartes, y él te da y tú le das, esto crea un lazo increíble, casi irrompible”, reflexiona sobre lo que les mantiene unidos.

Una vez de vuelta a España, siguen en contacto. “A día de hoy, casi a diario tenemos contacto. Es una persona a la que quiero mucho, a la que respeto mucho y es un cuadro vernos por la calle”, asegura.

Propuesta musical

Lo que es raro es que todavía no les hayamos visto juntos en alguno de los trabajos del cantante porque está claro que Albert sería un buen modelo. “Omar me ha propuesto hasta cantar una canción juntos. Pero yo no sé cantar, él es un cachondo y me dice, ‘yo tampoco’, pero al final cada uno en su terreno”, confiesa sobre las propuestas de su amigo.

Para una persona que ha sido deportista de élite y ha ganado campeonatos de España, una persona que ha logrado encontrar otro camino cuando una lesión le retiró de las pistas y una persona que se quedó a las puertas de ganar Supervivientes, lo de cantar podría planteárselo como un reto.

“No me retes que si me pones LOS40 lo mismo… pero no, creo que no habría un buen resultado. Eso se lo dejo a los profesionales. Yo de flow tengo más bien poco, mejor que lo hagan ellos que lo hacen muy bien y los demás las escuchamos”.

Omar todavía no ha logrado llevarse a Albert a su terreno, pero parece que Albert sí que ha conseguido llevarse a Omar al suyo. “Me ha dicho que es el primero que se va a leer en su vida. Es un honor para mí”, confesaba.