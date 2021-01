Miley Cyrus celebra el éxito de ‘Plastic Heart’ como álbum número uno de rock y medio millón de ventas

¿Es el disco rockero de Miley Cyrus, Plastic Heart, postureo o gusta de verdad? Los datos han hablado.

Según Mediatraffic las ventas son, aproximadamente, de 435.000 unidades lo que se espera que se redondeen al medio millón muy pronto. Con 40.000 disco vendidos a la semana a nivel global, se corona como un gran lanzamiento. Aún más si lo comparamos con su anterior disco, Younger Now, que no superó las 200.000 copias. Una cifra sorprendentemente baja para el lugar que ocupa la artista en la industria musical.

“¡Lo habéis vuelto a hacer! Plastic Heart se ha mantenido seis semanas consecutivas en el número uno de álbumes de rock del país. Esto es todo gracias a VOSOTROS por apoyar mi disco. ¡Yo no olvido! ¡Lo f*cking aprecio! Cuando toda esta m*erda sea historia voy a llevar a los mejores fans a una nueva caza. Brilla. Brilla lejos. No seas tímido. Sé una estrella baby. Os quiero a todos 5EVR”, escribía Cyrus en un post de agradecimiento a su fandom.

La estadounidense está bien orgullosa de lo que ha conseguido porque, aunque no se coló en la lista de lo más vendido de 2020, supo mantenerse en torno al Top 20 incluso en Navidad y los primeros meses de 2021. Además de ser el número 1 en la lista de álbumes de rock de Billboard, compartiendo foco con los últimos discos de AC/DC y Bruce Springsteen, mientras que Smashing Pumpkins ha obtenido el peor resultado en listas de su historia con Cyr.

Midnight Sky y Prisoner fueron las primeras favoritas en listas internacionales, ahora bajando para dejar brillar a otros temas como Plastic Heart, Angels Like You y WTF Do I Know.

Aun con creaciones que todavía tienen mucho que dar de sí, ya la artista aseguraba que 2021 vendría cargado de música y que tiene un disco con covers de Metallica en la recámara. La pregunta es, ¿cuándo las sacará al mercado?