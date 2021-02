Todas las actuaciones de la Super Bowl 2021: de The Weeknd a Miley Cyrus, pasando por Christina Aguilera

Si eres residente en Estados Unidos o te gusta la NFL, la Super Bowl se convierte inmediatamente en el día sagrado del año. Los seguidores de este deporte ya están comenzado a calentar motores para vivir esta tan esperada final entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs el próximo 8 de febrero a las 00:30 horas (en España).

Pero este evento también es conocido por el impresionante espectáculo que se ofrece en su descanso. Leyendas como Michael Jackson y Madonna han protagonizado este esperado momento con increíbles puestas en escena que han marcado la historia de este evento. En este 2021, y después de Jennifer Lopez y Shakira, la música la trae The Weeknd. Eso sí, según ha podido confirmar, será él solo quien lo haga en el descanso. Pero aún hay más.

El intérprete de Blinding Lights no estará solo. Alrededor de este evento se organiza una fiesta digna de ser recordada, por lo que no nos extraña que finalmente sea una larga lista de artistas los que participen. Estos son los que acompañarán a The Weeknd en la Super Bowl, aunque no en su actuación ni encima del escenario:

Sí, el rapero es el presentador de un evento especial y privado el viernes 5 de febrero en el hangar del aeropuerto de St. Pete. Eso sí, con capacidad limitada y al aire libre. Aunque 50 Cent no lo hace solo, sino acompañado de otros artistas.

El sábado 6 de febrero, Green Day protagonizará la gala de los premios NFL Honors con su música. Según informa Billboard, lo harán con una "actuación épica". Pero eso no es todo.

Sí, la intérprete de Midnight Sky también se unirá a la fiesta musical y deportiva del año para los fans de la NFL. En concreto lo hará en el evento TikTok Tailgate, y por una buena causa. Ofrecerá un show especial para todos aquellos sanitarios vacunados que luchan a diario para frenar el virus. Comenzará a las 20:30 horas del domingo 7 de febrero en España.

Diplo y Migos

Shaquille O'Neal presentará un evento en el que enfrenta a diversos artistas: The SHAQ Bowl. Entre ellos se encuentran el DJ Diplo y el grupo de trap Migos. Los dos equipos deberán superar diversos retos, aunque también habrá espacio para la música. DJ Diesel, que es el propio Shaquille, Migos y Jack Harlow son algunos de los que se encargarán de traer los hits musicales. Comenzará a las 21:00 horas del domingo 7 de febrero en España.

Por supuesto, el que se encargará de poner el broche a la noche será The Weeknd. Aunque aseguró que lo hará solo, desmintiendo así los rumores de la aparición estelar de Rosalía, entre otros. El artista repasará algunos de sus grandes hits después de haber lanzando su álbum recopilatorio The Highlights. De momento, y como ya es tradición, se desconocen más detalles al respecto. The Weeknd asegura que se han centrado en ofrecer una "experiencia cinematográfica" a todos los que están en casa. Además, ha puesto siete millones de dólares de su bolsillo para conseguirlo.

Después de la Super Bowl llega la afterparty y, por supuesto, estará protagonizada por la música. Alicia Keys, Brandi Carlile, Brittany Howard, H.E.R, Christina Aguilera, Luke Bryan, y muchos más, serán los encargados de traerla. Y lo harán también por una buena causa, que es la de donar recursos a todos los pequeños negocios que han sido afectados por la pandemia. El evento comenzará a las 5:00 horas del domingo 8 de febrero en España.

Otros artistas como Jammie Allen, Matt Stell y Chris Bandi se unen a la fiesta protagonizando el evento en streaming LiveXLive el sábado 7 de febrero.

Y tú, ¿estás listo/a?