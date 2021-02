La Super Bowl 2021, la final de los memes de The Weeknd

Tampa Bay ha ganado la Super Bowl 2021. Ah, pero alguno estará pensando que no es eso lo que más le interesa de este evento deportivo, por mucho que Tom Brady (el marido de Gisele Bündchen) haya rivalidado su excelencia en este deporte. No, muchos estaban pendientes de lo que sucedía justo cuando los jugadores salían del campo, no al campo. Y es que el espectáculo musical del intermedio mantiene en vilo a medio mundo, incluido nuestro país. Este año todos esperaban a The Weeknd y confirmar si, finalmente, había invitados o no. Y que conste que el canadiense no sólo fue protagonista en el campo, también lo fue en las redes sociales.



Y como en España, en muchos otros países en todo el mundo donde la NFL no es una de las competiciones más seguidas pero en los que el humor, el cachondeo y hasta cierta dosis de mala baba son el deporte rey.

Y en ese aspecto, el solista canadiense que actuó en el entretiempo se llevó la palma. Desde los que se quedaron sorprendidos de que Abel Tesfaye tuviera que desembolsar 7 millones de dólares de su propio bolsillo hasta los que les encantó del primer al último segundo del espectáculo.

Y como siempre sucede en estos grandes shows, cada detalle ha encontrado una similitud dentro del universo pop. ¿Es el ejército de The Weeknd una idea original de Bob Esponja? ¿Puede convertirse el plano de la cámara que seguía al canadiense de cerca en un meme para las futuras noches locas de fiesta?

No a todo el mundo le gustó (y eso en Twitter siempre queda bastante claro incluso con críticas cuando aún ni había empezado) y ni siquiera todo el mundo lo vió como quedó claro en algún que otro meme. Lo que quedó claro en las redes es que pudimos pasar un buen rato y reírnos a carcajadas con algunos de los memes más divertidos de la Super Bowl 2021.