Belén Esteban y María José Campanario: Paso a paso de un finde de guerra absoluta con amenazas e insultos

La guerra entre Belén Esteban y María José Campanario parecía haberse tomado una tregua en los últimos tiempos. Desde que una pasó a ser ex de Jesulín de Ubrique y la otra, su mujer, la relación entre ellas no ha hecho más que empeorar. Y sí, han pasado 20 años, pero todavía hay mucho resquemor y lo hemos podido comprobar este fin de semana en Telecinco.

El viernes pasado en uno de los descansos de Sálvame, un equipo de Socialité se acercó a Belén Esteban para que respondiera a una publicación que había colgado en redes María José Campanario. Una vez reanudado el programa, Belén pidió un momento para mandarle una advertencia a su archienemiga. Le pedía que se estuviera quieta y dejara de escribir cosas sobre ella.

Una advertencia que sacó de sus casillas a Campanario que esa misma madrugada publicaba una carta en su grupo privado de Facebook. Una carta que acabó filtrándose y que ha levantado muchas ampollas porque es directa, amenazante, ofensiva y está escrita en unos términos a los que no estábamos acostumbrados en ella. Una carta cargada de insultos como ‘lerda’ o ‘boba’.

En Socialité se leía toda la carta y Jesús Manuel dejaba caer que la única explicación que le daba a esta reacción es un posible cambio en la medicación de su enfermedad. Algo que, al día siguiente ya no mantenía porque tras intercambiar una conversación con ella, aseguraba que estaba lúcida.

Los intocables de Belén Esteban

Como era de esperar, Belén Esteban acudió a Sábado Deluxe para contestar a María José Campanario. “Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija, no tuya, fue una niña deseada con muchísimo amor y es lo mejor que tengo en mi vida”, decía para sentar las bases de su mensaje.

"Estoy harta de tus amenazas, pero ¿sabes una cosa? Estoy curada. Espero que te cures de la maldad que tienes. Te deseo que seas la mitad de lo feliz que soy yo con mi familia. Y a la niña ni la toques. Ni la nombres. Tú no. No tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre", decía con total rotundidad.

Si su hija era uno de sus pilares intocables, el otro lo era Miguel al que la mujer de Jesulín también hacía referencia en su cara. “He hablado de mi vida y de la de tu marido, porque formaba parte de mi vida. Por eso hablo de lo que me da la gana. No te confundas. Miguel trabaja. A día de hoy no ha hecho ninguna exclusiva, ni siquiera el día de su boda, así que tú ni le nombres”, pedía.

Y aunque estuvo calmada para lo que es ella, no está dispuesta a pasar por esto y Belén ha lanzado una advertencia clara: “Como saque lo que hay en mi móvil quedaríais muy mal tú y tu marido. Y que sea la última vez que gritas a alguien de mi familia y el que está a tu lado vergüenza le tenía que dar por no haber sacado la cara. Vale ya, porque no me corto un pelo”.

La explicación de Campanario

Este fin de semana Mediaset ha tenido un tema estrella y ha sido esta guerra entre dos viejas enemigas. Tras un sábado intenso, el domingo, siguieron comentando la jugada en Viva la vida. Terelu Campos leyó un mensaje que ahora Campanario tiene colgado en su grupo privado.

“Buenas tardes grupo, espero que seáis empáticos conmigo y lo entendáis. Este es un grupo público en el que una persona como yo está expuesta a todo tipo de lindezas, vosotros no las habréis leído, pero yo sí. Mi salud y yo no nos podemos permitir que se nos haga más daño gratuito. Llevo 20 años juzgada por algo que no soy. Pero no voy a tolerar mentiras, ni injurias, ni calumnias ni hacia mí ni hacia nadie de mi entorno”, leía.

Era Isabel Rábago la que lograba contactar con Campanario que le daba una explicación a su carta: “No voy a consentir que nadie intente silenciarme, la libertad de expresión aún está vigente, creo yo”.

Belén Esteban contraataca

Igual que hizo el sábado, Belén Esteban acudía el domingo al Deluxe para seguir hablando del tema, y lo hacía, como ella misma quiso aclarar, sin cobrar un duro. Quiso dejar claro que “lo de mi móvil solo lo sabemos tres personas: mi marido, mi hija y yo. Si veo que mueven ficha, lo tendré que hacer”.

También quiso instar a su enemiga a que se dejara de ambigüedades y dijera las cosas claras en lugar de insinuarlas. Lo que hacía en una trastienda o las cosas que puede decir un ex, son dos de las pedradas que lanzó Campanario.

"Decid lo que estáis insinuando. Si queréis sacar mierda mía de hace 21 años, sacarla, porque yo sé lo que tú y el otro queréis. No voy a entrar en nada, pero como yo oiga lo que queréis contar, cojo el teléfono, demando a todo Dios, a todo programa, productora y cadenas”, aseguraba Belén.

Está claro que hay guerra para rato.