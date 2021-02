Chenoa empieza la semana con el look del año

Da gusto seguir a Chenoa en redes porque es una de esas personas que te alegra el día con sus publicaciones. En Instagram, quizás la red social que más utiliza, la artista muestra su día a día con naturalidad y cercanía.

Sus fotos de ascensor o sus fotos de espejo son ya un clásico para todos sus seguidores, pero la cantante de Las chicas buenas también suele compartir algún que otro truco de belleza, como el método Tábata que está siguiendo o la mascarilla que suele usar para su rutina de hidratación facial. A veces, también sorprende compartiendo reflexiones o mensajes de ánimo para inspirar a sus seguidores.

Este lunes, la cantante escogía un look muy classy y muy 2021 para arrancar la semana con estilo. Las piezas seleccionadas por la artista para su outfit fueron: un jersey de cuello alto y unos pantalones de campana de color negro, un blazer de paño gris de la marca The Extreme Collection y una boina roja que le sentaba de maravilla. Tanto el blazer como la boina son dos de los complementos que más se llevan esta temporada y Chenoa los luce como nadie.

"A por la semana. Besos y café ☕😘 #fotoespejo", ha escrito Chenoa en este post en el que también ha destacado por el detalle de la hebilla del cinturón. Sus seguidores no han podido resistirse a comentar el post deseándole un buen comienzo de semana, entre otros, rostros conocidos como Rosa Tous o la cantante Sole Gminénez.

Pero este look ya lo vimos antes, concretamente hace unos días, cuando la artífice de A mi manera compartía este vídeo en sus redes para demostrar que está en muy buena forma y que no necesita ropa cómoda para dar un par de volteretas. "Lo prometido es deuda aquí va la voltereta con boin, mascarilla y tacones. Saludo al público y casi que me estampo jajajajja #bellasartes Malabares de finde", escribió la cantante.

Chenoa y su paso por el programa de Bertín

La artista acudió la semana pasada a El Show de Bertín, un programa que conduce Bertín Osborne en Canal Sur y en el que Chenoa llegó a derramar alguna lágrima de emoción al hablar de su prometido Miguel Encinas. "Es que hasta llegar a una persona como él...", comentó la artista sobre su actual pareja en este espacio en el que también recordó otras relaciones del pasado, como la que mantuvo con David Bisbal hace ya dos décadas. “Hay más run run con esto fuera que el que tengo yo en mi casa”, explicaba la artista sobre la que fuera una de sus relaciones más mediáticas.