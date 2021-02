Chenoa llora con Bertín Osborne al repasar su vida sentimental y su ruptura con David Bisbal

Chenoa ha derrochado desparpajo y ha dejado sin palabras en su visita a El show de Bertín, el programa de Bertín Osborne en Canal Sur. La cantante ha abierto su corazón para hablar de qué significa para ella Miguel Encinas, su actual pareja y con quien tuvo que posponer su boda a causa de la pandemia del coronavirus. Emocionada, tan solo tiene palabras bonitas para su prometido, de quien está profundamente enamorada y cuya relación ha comparado con otras del pasado, sin ir más lejos con la más mediática de todas: la de David Bisbal.

La cantante ha explicado cómo ha vivido la pandemia, más teniendo un médico en casa: "Ya es un año y se hace muy duro, se ve diferente con un sanitario en casa... Intento que no piense, ver una serie o salir de paseo... Somos muy buenos compañeros ", decía la cantante quien ha vuelto a explicar cómo el coronavirus se coló en sus planes de boda y los motivos por los que han decidido esperar a que la situación mejore para celebrar el enlace sin riesgos.

Chenoa sobre su novio: “Es que hasta llegar a una persona como él..."

Chenoa ha explicado que le conoció en una cena a través de unos amigos y que fue al escuchar la voz de Miguel Encinas cuando se sintió totalmente impactada. Desde ese momento, comenzaron a conocerse y “todo fue muy natural”, según ha explicado. Una noviazgo que desembocó en una pedida de mano sobre la cual Vicky Martín Berrocal le ha sonsacado todos los detalles, consiguiendo que la cantante se emocionase.

"Es que hasta llegar a una persona como él...", decía Chenoa sin poder contener las lágrimas ante una imagen junto a Miguel Encinas. "Dice una amiga que cuando te pase algo bueno hay que decirlo muy alto y es justo que me haya tocado un ángel como Miguel", continuaba la cantante muy emocionada.

Repasamos la vida de nuestra invitada a través de sus fotos☺️



Y @Chenoa se emociona al ver una imagen de su chico❤️@canalsur #elshowdebertin https://t.co/ooAJVy38TK pic.twitter.com/Th0r7Cw95i — El show de Bertín (@elshowdebertin) February 3, 2021

Fue en el momento en el que enseñaron a la artista una foto con una camiseta en la que ponía: “Yo en chándal no salgo más”. Una historia que tiene su origen en el momento en el que la cantante salió totalmente rota a hablar con la prensa en chándal tras su ruptura con David Bisbal. Un acontecimiento de su vida sobre el que la propia cantante ha asegurado: "Me di pena hasta yo." Ese fue el momento en el que decidió que iba a incluir esa frase en su línea de ropa, la cual ha asegurado que es la más exitosa de todas.

Pero la historia sobre su pasado con Bisbal no ha terminado ahí, ya que, Bertín Osborne ha hecho un repaso con la cantante sobre toda su vida a través de imágenes, en las que aparecía Operación Triunfo, Eurovisión y, cómo no, el intérprete de Bulería. Al ver la foto, Chenoa decía que ella no tenía ningún tipo de problema con verla. “Hay más run run con esto fuera que el que tengo yo en mi casa”, decía entre risas haciendo referencia a lo mediática que continúa siendo la historia de amor fruto de OT1. Una imagen del reencuentro, sobre la que ha explicado que fue cuando cantaron el mítico tema Escondidos de nuevo: “Yo notaba mucha energía de mucha expectación con esa canción, con el momento, con juntarme con David otra vez”, explicaba.

Una entrevista en la que Chenoa se ha sincerado en torno a muchos aspectos de su vida, llegando a hablar incluso sobre la endometriosis que sufre y cómo le afecta a su vida personal o a su maternidad, explicando que afronta todo con naturalidad.