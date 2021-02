Dua Lipa empieza la cuenta atrás para el lanzamiento de ‘The Moonlight Edition’

Estamos a escasos días de escuchar el nuevo lanzamiento de Dua Lipa. La reedición de Future Nostalgia, que sale bajo el nombre de The Moonlight Edition, verá la luz este 12 de febrero y la artista del momento ya ha empezado la cuenta atrás. Ha sido con el outfit de la portada del disco, conformado por un body azul eléctrico, unas botas altas con hebilla XL y medias transparentes, con el que ha subido una publicación celebrando su llegada.

Su última galería de Instagram es el estudio donde graba situado en una iluminada habitación de lo que parece ser su casa. Escribía “estoy aquí” en el pie de foto por lo que suponemos que está terminando de retocar el nuevo proyecto.

Este es la tercera versión del álbum ya que cabe recordar que después del original lanzaba Club Future Nostalgia con DJ The Blessed Madonna donde las remezclas eran las protagonistas. En nuevo lanzamiento de 2021 la diva ha decidido añadir temas que no entreban en el original.

Una de ellas es If It Ain’t Me que originalmente cantaba con Normani, pero como muchos de sus seguidores han podido ver, no aparece como colaboradora en la portada. En los comentarios de la publicación es, probablemente, lo más criticado.También aparece en esta lista That Kind Of Woman, un tema que llevó a cabo con The Blessed Madonna en la segunda versión.

Not My Problem será la colaboración inédita con Jid en un tema explícito. La estrella del pop ha decidido fichar a este rapero y compositor estadounidense para darle un estilo diferente a esta entrega.

Además, ha incluido Prisoner junto a Miley Cyrus y Un Día con J Balvin, Bad Bunny y Tainy, éxitos que salieron después del disco original y que claramente merecen su hueco.

El anuncio de Future Nostalgia – The Moonlight Edition llegaba solo un día después de que la artista confirmase la salida de su nuevo single: We’re Good. Esta canción saldrá solo un día antes que el resto de la reedición: el jueves 11 de febrero.