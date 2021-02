Dulceida nos da la última hora sobre la recuperación de su mujer, Alba Paul, tras someterse a una operación

En 2016 Dulceida y Alba Paul eran las protagonistas de una boda de película, con la salvedad de que lejos de ser ficción, formaba parte de su vida real. La pareja no ha dejado de mostrar en redes lo enamorada que está. Parece que viven en una eterna luna de miel. Y como dicen en las bodas, juntas en la enfermedad y en la salud.

Alba se ha sometido a una operación en los últimos días y su mujer ha estado a su lado en todo momento. Las alarmas saltaban cuando publicaba en sus stories una fotografía de Alba en una camilla de hospital. “Admiro muchísimo a mi mujer, es lo más, es tan positiva”, escribía junto a la imagen.

Cuando se dio cuenta de la preocupación que había generado en sus seguidores matizó sus palabras y dio algo más de información para buscar la tranquilidad de todos. “Es una operación sencilla, le quitan un quiste en el ovario, pero al final es una operación”, añadía dejando claro que siempre se corre un riesgo, aunque parezca algo menor.

Poco después informaba de que todo había salido según lo esperado: “Ya está conmigo, ha salido todo genial. Mil gracias por todos vuestros mensajes”.

De vuelta a casa

Alba volvía a casa y ella misma publicaba su foto en el hospital con la que quería dar las gracias por todo el apoyo que había recibido en un momento tan delicado para ella. “Ayer me tiré todo el día durmiendo para no pensar en comida ni en momentos así pierdo el apetito 😂😭. Muchas gracias por vuestros mensajes de cariño 🤍❤️🤍 Me voy a mi casa sin los Aliens que tenía dentro, y contenta ☺️. Gracias otra vez y a todos los sanitarios que me han cuidado como a una princesa ❤️”, escribía. En seguida llegaban más ánimos, empezando por los de su mujer.

Dulceida: Mi 🐣❤️

Susi Caramelo: Un besito Alba. Recupérate pronto!!💖

Pablo Castellano: ❤️❤️❤️

Iván Sánchez: Animo bonita ❤️❤️

Sigue recuperándose en casa y no ha querido dejar de mandar un mensaje positivo. “Deciros que ya estoy mucho mejor, que ya he empezado a poder andar guay, no tengo tantos dolores por los temas de los gases. He intentado leer los mensajes que me habéis escrito, otra vez gracias, porque me habéis mostrado mucho cariño y la verdad es que se agradece”, decía en un vídeo que ha colgado en su stories.

Consejos para otras mujeres

También ha querido dirigirse a otras mujeres que vayan a pasar por lo mismo. “Mucha gente me ha escrito preocupada porque muchas os vais a operar de lo mismo o algo parecido y deciros que estéis tranquilas, que al final es una operación rápida, yo no estuve más de dos horas y la recuperación, al final, también es bastante rápida, y al final lo positivo es que todo lo que no tenga que estar en nuestro cuerpo, lo quitemos”, aseguraba.

Ha confesado, además, cómo se dio cuenta de que tenía quistes en los ovarios: “No me di cuenta por dolores ni nada, sinceramente, me fui a hacer unas pruebas para ver cómo tenía el tema de los óvulos porque queremos congelarlos, y me los detectaron, por eso creo que es muy importante que vayáis haciendo revisiones ginecológicas”.

Todavía sigue con dolores y ha explicado a qué se deben. “Los dolores vienen dados por el dióxido de carbono que te ponen cuando te hacen una laparoscopia, es por lo que más sufres, pero a los días vas expulsando los gases y te vas sintiendo mucho mejor”, admitía.

Finalmente era su mujer la que nos contaba cómo habían ido las cosas en la última revisión. “Hemos ido a que vieran los puntos a Alba y está todo super bien”, informaba.