Lo de Can Yaman en el gimnasio no es de este planeta

Divinity ha vuelto a recibir a Can Yaman a su canal. Después de comprobar con Erkenci Kus: Pájaro soñador y Dolunay que el actor turco se convertía en uno de los fenómenos televisivos del momento, ahora la cadena de Mediaset apuesta por otra de sus series: Matrimonio por sorpresa, que protagoniza junto a Yeliz Kuvanci. Se emite ya de lunes a viernes a las 18h.

Está claro que tenemos Yaman para rato, aunque ahora lo tiene más difícil para destacar teniendo Mujer, Mi hija y Love is in the air en los prime time de Telecinco y Antena 3. Aun así, cuenta con una buena legión de seguidores que siguen sus pasos y están al tanto de sus proyectos.

Ahora anda por Italia. Allí se está preparando para convertirse en Sandokán, el mítico personaje de las novelas de aventuras de Emilio Salgari. Dará vida al navegante del siglo XIX y se está preparando para bordar el personaje.

Aunque la grabación no comenzará hasta el próximo verano, ya está centrado en el trabajo previo para poder bordar el trabajo y eso incluye clases de esgrima y equitación, dos disciplinas imprescindibles para hacer creíble su papel de Sandokán.

Trabajo en el gym

Después de verle en varias series, podemos decir que Yaman tiene facilidad para subir y bajar el volumen de su cuerpo. Ahora, está en pleno proceso de potenciar la musculatura y eso le hace pasar muchas horas en el gimnasio. En las últimas horas ha compartido un fragmento de una de sus sesiones.

Hemos podido verle hacer varias series de levantamientos con distintas pesas que a muchos de nosotros nos costaría mucho esfuerzo tan solo lograr cogerlas. Viéndole a él parece fácil, pero el peso que levanta no está al alcance de cualquiera.

Llega un momento que, incluso, parece que a él le cuesta. Pero sabe que le están grabando y tiene que mantener la compostura. Eso sí, al final acaba en el suelo desde donde nos dedica una de sus sonrisas a las que empezamos a familiarizarnos. “Y esto es solo el comienzo 🗡”, asegura.

Amor a la italiana

Está claro que el actor se encuentra muy cómodo en Italia donde siempre le han recibido con mucho cariño. Parece que allí ha encontrado de nuevo el amor. Se le relaciona con la presentadora Dilleta Leotta. Les han pillado de cena por Milán y, hace unas horas, él mismo compartía una foto de ambas.

Se les ve en un campo de tiro, muy juntitos y cómodos. “Pareja peligrosa”, es lo único que escribe junto a la imagen. Eso sí, ha desconectado los comentarios.

¿Será la confirmación oficial de una relación o sólo un juego más para despistar a todos?