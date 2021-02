Dani Martín publica una foto con Robbie Williams y Marwan se pregunta: “Pero, ¿qué maravilla es esta?”

Cada vez que escuchamos un programa de actualidad tomamos consciencia de los duros momentos que estamos viviendo. Pandemia, tragedias naturales, rebeliones políticas… y una gran crisis económica de la que no sabemos cómo vamos a salir. Mires donde mires, no hay sector que no haya quedado tocado por todo lo que esté sucediendo y el de la música no iba a ser diferente.

Los conciertos de antaño han pasado a ser un buen recuerdo y un objetivo no se sabe muy bien si a corto o largo plazo. Está claro que los artistas añoran salir al escenario en giras maratonianas. Uno de ellos es Dani Martín.

“I just wanna feel” (quiero sentir) escribía junto una imagen junto a Robbie Williams. Una fotografía que ha despertado la nostalgia de muchos que recuerdan su actuación conjunta en uno de esos especiales navideños de RTVE.

Aunque no conocemos de primera mano la intención que esconde este recuerdo, podemos sospechar que tiene relación con esas ganas de volver a sentir la magia que se crea sobre un escenario. Una manera de expresar la añoranza por esos directos.

“Joder q 2!!! Más fuerza en un escenario imposible”, comentaba DJ Nano. “Vaya par de guapazos!!”, aseguraba Arancha de Benito. No eran los únicos que tenían algo que comentar.

Marwan: Pero, qué maravilla es esta?????

La Condesa: Qué majetes

Raquel Meroño: Big bro 🔥

Alberto Jiménez (Miss Caffeina): 😍

Kira Miró: Pero buenoooo 👏👏👏

En versión acústica

De momento se tiene que conformar con cantar sus canciones en casa y compartirlas en redes sociales. Ahora disfruta de los buenos resultados de Portales. “Ha llegado para quedarse. Siempre supe que era de las nuestras, esta canción. Esto acaba de empezar. Somos la canción más radiada en España. Y acabar nuestro domingo......!!!!”, escribía en redes.

No dudó en cantar el tema en acústico. “Portales es mi casa, portales es mi cama, portales es mi cuarto, portales es mi almohada. Portales los lugares que nos vuelven soñadores, que te hacen joven, que te hacen lover, que nos hacen libres, que nos dan el power ♥️"”, escribía junto al vídeo con su interpretación casera.

