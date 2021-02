Machine Gun Kelly lanza merch de San Valentín: una camiseta de Megan Fox y un vibrador entre otros

Machine Gun Kelly ha llegado a tiempo para salvarte este San Valentín. Si no sabes qué regalarle a tu pareja y no quieres caer en el tópico de flores y bombones, su nuevo merchandising es la mejor opción.

Bajo el nombre de su tema Bloody Valentine, uno de los 15 que conforman el álbum Tickets To My Downfall, ha lanzado regalos con su toque personal para este catorce de febrero. Una sudadera y camiseta con un beso suyo y de su novia Megan Fox en las que se puede leer ‘she loves a boy so much she wants him to steal her breathe’.

La actriz aparecía junto a él en el videoclip de la canción lanzada en mayo y la pareja muestra su amor públicamente siempre que pueden (a veces con selfies sexy’s en el espejo) por lo que su participación en estos objetos no podía faltar.

También encontramos un vibrador, Lil Devil Toy 2.0 y un muñeco VooDoo en el que se puede leer ‘touch me’, ‘hate you’ o ‘lonely’ con el que incluye 6 agujas. También en rosa o blanco una camiseta y sudadera con un osito de peluche que luce una mohicana rosa. Peculiares ofertas del artista que vienen para cambiar el concepto de este día.

Puedes adquirir estos creativos regalos en colaboración con Manhead Merch entre 35 a 55 dólares aquí.

El cantante y rapero se ha inspirado en su quinto álbum, el más pop punk de todos en el que la guitarra tiene una mayor presencia. Bloody Valentine fue el primer sencillo sacado como adelanto, seguido por Concert for Aliens y My Ex’s Best Friend junto a Blackbear. El conjunto de temas habla sobre el sexo y el amor desde diferentes perspectivas por lo que esta línea de regalos le viene como anillo al dedo.

Más proyectos

A parte de sus proyectos musicales, el artista anunció el 6 de febrero vía redes sociales que está trabajando en una novela gráfica basada en su álbum Hotel Diablo. Será una antalogía del terror que él mismo ha descrito como "una estación de paso para el alma" co-escrita por Kelly junto a Eliot Rahal y Ryan Cady.

La sinopsis dice así: "un lugar donde tus hechos en la vida son las claves de tu eternidad en el más allá.Y es la primera noche de Lidia López detrás de la recepción.Cada huésped tiene una historia que contar y una lección que aprender".