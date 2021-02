Katy Perry vuelve a ser morena, pero con truco

Aunque Katy Perry lleve años siendo rubia, lo cierto es que conocimos a la californiana con una preciosa melena negra que iba a juego con el estilismo pin up que lucía en sus primeros trabajos discográficos. Y es que todos recordamos a aquella Perry de la era Teenage Dream con su cabellera negra al viento.

Este lunes, 8 de febrero, la intérprete de Never Really Over ha sorprendido a sus millones de seguidores y seguidoras volviendo al look con el que alcanzó la fama. La artista ha vuelto a ser morena, tal y como ha mostrado en su cuenta de Instagram donde suma más de 112 millones de followers.

La cantante ha aparecido con una impresionante melena negra que le llega por la cintura que le queda de maravilla. Lo ha hecho para aparecer de jurado en el programa American Idol, donde lleva trabajando desde las últimas tres temporadas.

Lo mejor de todo es que sus fans no han podido evitar comentar en el post lo fantástica que está con este pelo negro. “Vuelta al negro otra vez, bien”, “El pelo negro, me encanta” o “Morena, ¡OMG!”, son solo algunos de las respuestas que ha recibido la artista.

Su moreno tiene truco

Como podéis imaginar, y teniendo en cuenta que la cantante lucía un look corto hasta hace unos días, esta melenaza es producto de una peluca. La cantante ha vuelto a este color de pelo gracias a una maravillosa peluca que ha lucido para el programa. ¡Y que le queda de maravilla!

La cantante ha mostrado en sus historias de Instagram cómo lleva el pelo en la actualidad: a lo garçon y totalmente rubio. La artista se ha convertido en una gran fan de las pelucas, luciendo algunas de sus favoritas en los eventos en los que participa.

Katy Perry enseña su pelo real en Instagram / Instagram

Aún así, parece que son muchos y muchas los que le gustaría volver a Katy con la melena morena más a menudo (aunque no sea su pelo real).