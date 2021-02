El adorable perro de Billie Eilish se lleva todas las miradas en las redes sociales

Billie Eilish se encuentra ahora en uno de los momentos de su carrera con más actividad. No solo estrenará disco más pronto de lo que imaginamos, sino que también nos mostrará su vida en un documental que llegará el próximo 26 de febrero.

Pero dicen que, además de seguridad en una misma, es fundamental rodearse de buena compañía. Pues de eso a Billie le sobra.

Además de contar con su familia, disfruta del apoyo de su perro Shark. Eso es lo que ha demostrado en sus redes sociales, donde además ha celebrado el primer año de vida de su mascota con una adorable y tierna publicación. "Mi adorable y rescatado bebé nació hace un año. Has hecho mi vida 1000 veces mejor, pequeño Shark. Y si estás pensando en acoger o adoptar... esto es una señal", dice la cantante en la descripción.

Como era de esperar, sus seguidores no han podido evitar caer rendidos ante la ternura y la belleza del pequeño Shark. "Oh dios mío, ¿quién más no puede creer que haya cumplido ya un año?", se pregunta una fan.

La intérprete de Everything I Wanted se prepara para su nueva etapa musical. Su próximo álbum verá la luz antes de lo que imaginamos. Y es que aunque aún no haya fecha de lanzamiento, sí ha desvelado que estará formado por 16 canciones. "Es exactamente como lo quiero", desveló Billie. Pero eso no es todo.

Como mencionamos en líneas anteriores, a finales de febrero verá la luz el documental con el que nos abrirá las puertas de su infancia: Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. Parece que la salud mental será uno de sus principales temas, y eso es algo de lo que la artista ha hablado públicamente en varias ocasiones.

Y tú, ¿estás listo/a para la nueva era de Eilish?