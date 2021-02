Chesca, la explosiva puertorriqueña que se alía a grandes figuras urbanas como Arcángel y Pitbull

Spoiler: estás a punto de obsesionarte con esta artista urbana. Sigue leyendo. Ella es Chesca, el nombre artístico de Francesca Ramírez, una artista puertorriqueña que, rodeada de una familia muy musical, descubrió el arte que contenía su ADN.

Irrumpió en la escena urbana musical en 2018 con Azúcar, un primer sencillo que fue la banda sonora de una escena de la película What Men Want y que logró los 4 millones de visitas como lanzamiento independiente. Chesca se bautizó en ese momento como una potente figura del género latino y reggaetonero con tintes pop.

Buenas alianzas

El pasado 2020 se rodeó de buena compañía. Colaboraciones musicales que dieron de qué hablar protagonizaron este peculiar año, comenzó lanzando Súbelo (Further Up) con Static & Ben El y Pitbull sonando en las radios latinas llegando a números 1. Siguió con Deja de Hablar de la mano del artista latino Jon Z y continuó con Hijo de Uff, un tema en el que se alió con el influencer y artista Sebas presentándole en un videoclip con una estética muy de los 2000 adaptado a la pandemia que atravesábamos el pasado mayo.

Chesca, la explosiva puertorriqueña que brilla junto a potentes figuras urbanas como Arcangel y Pitbull

Esto solo era el calentamiento para lo que quedaba por venir. Su colaboración con Arcángel, Cara De Buena, llegó a los 9 millones de visitas coronándose con este himno de trap latino. Mientras que su colaboración con la icónica voz de Pitbull y Frankie Valli en Te quiero Baby (I Love You Baby). Una versión española de la mítica Can’t Take My Eyes Off You de 1967. Esta sorprendente interpretación de un tema tan sonado consiguió colarse en listas a nivel internacional.

Su último regalo musical ha sido Como Tú Me Querías junto a De La Guetto que ya tiene Remix y empieza así: “Cara de buena, pero le gusta el krippy/ Le gusta darle como hacen los jipis/ Después en la nota se pone /Probó una vez y ahora lo quiere en repeat”. Una canción que, sin duda, se disfrutaría el doble en una pista de baile. Pero a falta de eso, el escenario de ahora que es tu habitación hará los honores.

Cicatrices de luchadora

Un terrible accidente marcó la vida de Chesca cuando era solo una niña. La hélice de un barco mientras estaba navegando “me obligó a someterme a 17 cirugías reconstructivas y meses de rehabilitación”, cuenta ella a El Especial. Un punto de inflexión que terminó en un final feliz: “Luego de recuperarme me mudé a Miami, donde fui descubierta por uno de los creadores de las Pussycat Dolls. Después de un breve período con una banda de chicas decidí mantenerme fiel a mi sueño de convertirme en solista”.

Este incidente marcó su destino dándole este mensaje por bandera. “Toda mi música tiene un mensaje escondido y este es la superación, el persistir hasta poder lograr lo que quieres y es el mensaje que quiero llevar en entrevistas, con música […] Quiero que el público me vea como una hermana que ha pasado por mucho y que está aquí para ayudar”, explica ella en una entrevista a Marco Rivero.

Reconocimiento musical

Chesca parece que volverá a ser re-descubierta en este 2021. Variety y Billboard la nombraron como una de las artistas urbanas a escuchar este año que empieza, además de estar nominada a dos categorías del Premio Lo Nuestro: nueva artista femenina y crossover colaboración del año por su tema Súbelo.

Luchadora, talentosa e incansable, Chesca quiere llegar a su audiencia con sonidos actuales y energizantes. Dale al play y elige tu canción favorita.