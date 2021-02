Mario Casas habla sobre su relación con Déborah François y devuelve el piropo a Blanca Suárez

Mario Casas vive uno de sus mejores momentos tanto en lo profesional como en lo personal. El actor ha conseguido su merecida nominación al Goya en la categoría de Mejor Actor Protagonista por su brillante papel en No Matarás.

Hace unas semanas hablamos en Los40 con él y nos contó que aunque estaba emocionado con el premio, estaba tranquilo ya que él sabía que el valor de un actor va mucho más allá de galardones. "Si te digo la verdad, no soy mucho de premios. Para mí es algo anecdótico. Lo importante es el trabajo, los personajes que te llegan, que haya directores que quieran trabajar contigo y esforzarse día tras día", explicó durante la entrevista.

En lo personal, el actor es cauto a la hora de hablar de su vida privada y es que siempre le ha gustado mantenerla al margen de su carrera profesional. Sin embargo, tampoco se esconde, y este verano pudimos ver unas instantáneas disfrutando junto a su pareja, Déborah François -con quien compartió rodaje en El Practicante- en unas vacaciones en Mallorca.

Y es que tal y como Casas ha afirmado a la revista Pronto, él está muy feliz, tranquilo y disfrutando del presente. "Estoy feliz. Me va muy bien", afirmaba el actor para la revista, manteniéndose siempre cauteloso con sus declaraciones.

Sus mejores deseos para Blanca Suárez

También ha dedicado unas palabras de afecto para Blanca Suárez, la que fue su novia durante dos años. En una entrevista del pasado mes de diciembre, la actriz fue preguntada sobre la nominación de Mario a los Goya y ella respondía cariñosamente que se alegraba mucho por él. "¡Es que es maravilloso! Obviamente toda la profesión y especialmente yo me alegro mucho de que le vaya bien y que su duro trabajo, porque trabaja muy duro, se vea recompensado en este sentido!", comentó.

Ahora, el actor ha querido devolverle el piropo y declaraba para la revista Pronto: "Agradezco sus palabras. Es maravillosa, con ella he compartido muchas cosas, es una gran actriz y persona, y me desea lo mejor igual que yo a ella", prueba de que no hay ningún tipo de rencor entre ellos.