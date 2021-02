¿Cuál era la canción del momento el día en que naciste?

¿Sabes cuál era la canción que sonaba sin parar cuando llegaste a este mundo? ¿El temazo que tus padres escuchaban en la radio de camino al hospital? ¿El estribillo que nadie podía parar de tararear mientras acudían a visitarte por primera vez? Si la respuesta es no, tranquilo, esto tiene fácil solución.

Desde LOS40.com tenemos habilitada una aplicación que te permitirá, introduciendo el día, el mes y el año en el que naciste, descubrir cuál era la canción que ocupaba en ese momento el número uno de la lista de LOS40, la más importante del país.

Así, quienes cumplen años el 14 de abril de 1991 pueden comprobar que en ese momento, la canción más exitosa en España estaba siendo Coming out of the dark, de Gloria Estefan; quienes nacieron el 6 de agosto de 1972 descubrirán que el día que llegaron a la vida el gran hit del momento era Adiós tristeza de Micky y todos aquellos que prefieran comprobar cuál era el tema de la semana el 17 de febrero de 2010 encontrarán que entonces, el N1 de la lista era para Lady Gaga con su Bad romance.

Información desde 1966

La herramienta que podrás encontrar en la web de LOS40 bajo el título ‘El número 1 cuando naciste fue’ o pinchando en este enlace, recopila toda la información de los números uno de la cadena desde que esta, en 1966 y bajo el paraguas de Cadena SER, empezó con la emisión de Los 40 Principales anunciando que el primer número uno de la historia era Monday Monday de The Mamas & The Papas.

Desde entonces, miles de canciones de diferentes estilos han ocupado el número uno de la lista, entre ellas La intuición de Shakira, que estuvo en lo más alto hasta en ocho semanas; Colgando en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez, que se coronaron hasta en siete ocasiones; Ella elle l’a de Kate Ryan y Someone like you de Adele que estuvieron en el primer puesto cinco semanas no consecutivas; o canciones tan actuales como Blinding Lights, el éxito que The Weeknd cantó hace solo unos días en la Super Bowl, Tabú de Pablo Alborán con Ava Max, Tusa de Karol G con Nicki Minaj y Hawai de Maluma, que solo en 2020 alcanzaron cada una tres veces el N1 de LOS40.

Esta semana en la lista

En este momento, el número uno de la lista lo ocupa Diamonds de Sam Smith después de que el británico le robase el puesto a Tú me dejaste de querer, el último hit de C. Tangana junto a La Húngara y Niño de Elche, que ahora ha pasado al segundo puesto.

Además, en los primeros puestos acompañan a Sam Smith A un paso de la luna de Ana Mena y Rocco Hunt en el puesto número tres, Midnight sky de Miley Cyrus en el cuarto, Dynaite de BTS en el quinto, Portales de Dani Martín en el sexto, Mood de 24kGold y Iann Dior en el puesto número siete, Levitating de Dua Lipa en el octavo, Take you dancing de Jasen Derülo en el noveno y Mi religión de Nil Moliner en el número diez.