Así suena ‘Memoria’ de Blas Cantó, la canción candidata uptempo que podría ir a Eurovisión 2021

Este miércoles, 10 de febrero, los seguidores y seguidoras de Eurovisión han podido escuchar por fin las dos propuestas de Blas Cantó para llevar al famoso Festival.

El artista, que no pudo acudir con Universo el pasado año debido a la crisis del coronavirus, representará a España en Eurovisión 2021 el próximo 22 de mayo en Róterdam.

Este año, Blas dejará en manos del público la elección del tema entre sus dos candidatos: Memoria y Voy a quedarme (que puedes escuchar aquí) De hecho, nosotros te decimos los pros y los contras de casa una de ellas.

Así suena Memoria

Memoria es el uptempo que ha preparado Blas para la ocasión. Se trata de un tema cuyo estribillo pegadizo no podrás quitarte de la cabeza y que también saca todo el potencial vocal del joven.

Con un ritmo pop que sería perfecto para cantar en fiestas, Memoria es la candidata más movida de Cantó para este año. “De mi memoria, aunque lo intente de mi mente no te vas”, canta el joven en el estribillo antes de sorprendernos con unos increíbles falsetes que nos recuerdan al estribillo de This is Me de El Gran Showman.

Sin duda, Memoria tiene un estribillo pegadizo que podría meterse en la cabeza de toda Europa en tan solo tres minutos.

En una declaración para RTVE, Blas aseguró que Memoria es un tema “con mucho poder”. Además, ha explicado la letra: “Habla de lo que te encantaría quitarte de la cabeza, pero sabes que nunca vas a poder. Porque te hace recordar que eres la versión de ti hoy en día, y es una manera de gestionar las emociones”.

En la composición, Blas ha contado con la ayuda de Steve Daily, Oliver Som y Leroy Sánchez.

¿Dónde puedo votar por mi candidata favorita?

A partir de este miércoles, 10 de febrero, todos los seguidores y seguidoras de Eurovisión podrán votar por Voy a quedarme o Memoria en la web de TVE, la app de Eurovisión de TVE, con una llamada telefónica o por SMS.

Para todas aquellas personas que tengan todavía dudas sobre qué single debería ir a Eurovisión, Blas presentará los dos temas en la gala Destino Eurovisión que se emitirá en La 1 próximamente. El murciano cantará las dos canciones para que el público se haga una idea mejor de cómo podría sonar en Róterdam.

Marvin Dietmann estará detrás de la escenografía de Blas en Eurovisión

Gane Memoria o Voy a quedarme, la puesta en escena estará dirigida por Marvin Dietmann. Se trata del artista que estuvo detrás del show que dio Conchita Wurst en 2014 con Rise Like a Phoenix y que emocionó a toda Europa.

Marvin ha asegurado para TVE que trabajar con Blas es todo un previlegiol: “Tiene una presencia fuerte en el escenario y una voz increíble, que son dos cualidades muy importantes para un artista. Además, las historias de sus canciones son emocionantes y dejarán boquiabiertos a todos”.

Además, el austriaco también estará detrás de las puestas en escena de Blas en Destino Eurovisión.