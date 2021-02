Corresponsal en Miami sobre Miguel Bosé: “Apuntan a que podría tener algún tipo de enfermedad degenerativa”

El estado de salud de Miguel Bosé es todo un misterio. Las últimas apariciones públicas del cantante fueron muy controvertidas al expresar su opinión sobre la pandemia. Tras el revuelo mediático que se montó con sus declaraciones, decidió desaparecer el mapa y encerrarse en su casa de México donde vive con sus dos hijos.

Precisamente, unos días después de que la madre de su ex, Nacho Palau, acudiera a Sábado Deluxe para hablar de cómo está viviendo su hijo la separación del que fue su pareja durante tanto tiempo, se han empezado a difundir los rumores sobre un posible empeoramiento en el estado de salud de Bosé.

El programa Juntos de Telemadrid conectaba con Álex Rodríguez, corresponsal en Miami que daba una última hora sobre lo que se comenta en la prensa al otro lado del charco.

Preocupación

“Lo cierto es que aquí cada vez es más alarmante la situación de Miguel Bosé, sobre todo por todo lo que se está hablando en la prensa. Ya desde hace algunos años, sobre todo en México, los periodistas apuntan a que podría tener algún tipo de enfermedad degenerativa, pero lo cierto es que, a día de hoy, hablar con el propio cantante, localizarle, tratar de contarles si esos rumores son ciertos o no son ciertos, es bastante complicado”, aseguraba sobre el hermetismo del cantante y su entorno.

Y es que, Bosé no parece muy dado a frecuentar los círculos sociales. “Es una persona que prácticamente no se relaciona ni siquiera con los periodistas, es bastante complicado hablar con él. Sí es verdad que tiene unos amigos muy, muy contados. Es una persona, como me describía un periodista hace unos minutos, bastante huraña con todo su entorno, desconfía mucho, incluso, de ellos”, aseguraba Rodríguez.

Miguel Bosé con sus hijos con los que vive en México. / Jon Kopaloff/FilmMagic

Última aparición pública

Tampoco ha dudado en comentar la última vez que se le vio públicamente en un estado bastante preocupante. “La última vez que nosotros le vimos aquí, en Estados Unidos, en un programa de televisión, fue justo hace unos meses, en un programa que se llama Pequeños gigantes, allí hizo de jurado. Es uno de esos programas donde el jurado opina sobre el talento que está viendo justo enfrente de ellos y la verdad es que las imágenes fueron bastante tremendas, dieron mucho que hablar porque se le veía en una situación en la que prácticamente no podía emitir palabra, a pesar de que era jurado, casi no podía hablar”, aseguraba.

Y no sólo parecía un problema del habla, recordemos que en sus últimas apariciones ya le veíamos con la garganta tocada, sino que el reportero asegura que “era una persona que, incluso, tenía dificultades para moverse, la situación era bastante grave. Se le veía en un estado bastante degenerativo. Ahí fue cuando saltaron todas las alarmas”.

Aunque los rumores no cesan e, incluso, una periodista mexicana asegura que Bosé está muy enfermo, según Álex Rodríguez, “la prensa de México ha tratado siempre de preguntarles a sus amigos cercanos como es el caso de Sasha o de Rebeca de Alba, que son del grupo Timbiriche”, pero no hay respuestas que confirmen cuál es actualmente su verdadero estado de salud.

Habrá que estar pendientes a ver si Miguel Bosé da señales y podemos saber realmente cómo se encuentra.