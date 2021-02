La cara de Carla Barber antes y después de todas sus operaciones

Carla Barber saltó a la fama en 2015 cuando se convirtió en Miss España y un año después participó en Supervivientes 2016.

Su rostro, entonces, fue conocido por el gran público y en los últimos meses ha crecido su popularidad por su relación con Diego Matamoros, desde que este se separara de Estela Grande.

Barber ha visto aumentar sus seguidores desde entonces y ha aprovechado para hacer más promo de su trabajo como médico de cirugía estética.

Barber: "¡Viva la medicina estética bien hecha!"

Ella publica imágenes de lo que hacen en su clínica para quitar los complejos a personas que llegan pidiendo ayuda, y hasta conocidos como Kiko Matamoros o su propio novio también han sucumbido a los retoques.

Por supuesto, ella no ha sido menos, y cada "mejora" que se ha hecho la ha compartido con sus fans. Algo que se ha venido haciendo desde 2013, como ha confesado en una publicación en la que ha dejado ver su rostro ese año, comparándolo con el de ahora.

"2013 vs. 2021: aún habrá gente que diga que me he destrozado la cara, yo estoy muy feliz, ¡viva la medicina estética bien hecha!" exclama en el comentario.

Con la imagen se puede percibir el cambio en la nariz, en los labios, pómulos, cejas y contorno de ojos, como mínimo.