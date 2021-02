El retoque estético de Rafa Mora que no ha pasado desapercibido en ‘Sálvame’

Es un secreto a voces que los rostros que aparecen en televisión, sobre todos los que hacen entretenimiento, se dejan llevar por los milagros de la cirugía estética. En Sálvame, el programa estrella de Telecinco, los colaboradores están muchas horas en directo y por eso quieren salir perfectos en pantalla.

No hay semana que un tertuliano no se haya hecho algún retoque. ¿El último en caer? El mismísimo Rafa Mora. El que fuera el tronista más popular de Mujeres y hombres y viceversa, a pesar de creerse el hombre más guapo sobre la faz de la Tierra, también ha decidido probar suerte con los tratamientos de belleza, tal y como él mismo confesó este miércoles en el formato que produce La fábrica de la tele.

En un momento dado de la tarde, Jorge Javier Vázquez se fijó en la cara de Rafa Mora y supo que había algo raro. Él, que sabe mucho de qué va la vaina, se dio cuenta de que el tertuliano se había hecho algún retoque recientemente. "Tú has dormido mucho hoy, ¿no? Este se ha hecho algo también", le soltó el presentador.

Rafa se río por el comentario que hizo el rey del cortijo, pero terminó desembuchando. "No me importa contarlo. Me habían salido muchas arrugas en la frente, son 37 años ya, y me dijeron que me pusiera botox", explicó, a lo que Jorge Javier señaló lo siguiente: "Lo que no entiendo es que el botox os hinche los ojos".

El retoque de Rafa Mora, en vídeo

El colaborador explicó que las bolsas que tenía en los ojos no tenían nada que ver con ese "retoquito". "Tengo los ojos así porque no dormía muy bien en el piso de Solos/as. Entraba luz del párking, había ruido y me costaba dormir. Ahora estoy durmiendo mogollón. Hoy he dormido 12 horas", dijo, terminando de despejar todas las dudas.