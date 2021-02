Tina Turner anuncia el estreno de un nuevo documental sobre su vida

A veces, la mejor manera de conocer la vida y la obra de nuestros artistas favoritos es a través de nuevas películas o documentales que revisiten su trayectoria. Ya pasó con Bohemian Rhapsody, la película con la que nuevas generaciones aprendieron quién era Freddie Mercury y la relevancia de Queen. También con el biopic de Elton John, Rocketman, donde conocimos los primeros años de la estrella británica.

Siguiendo con el éxito de estas piezas audiovisuales, ahora se ha anunciado un nuevo documental para conocer la vida de Tina Turner. Llevará por título Tina, y gracias a él conoceremos los obstáculos a los que se enfrentó, que no fueron pocos, para abrirse camino como solista en la música. Ella misma ha revelado en sus redes sociales la fecha de estreno, que será el 27 de marzo en HBO en Estados Unidos y en las pantallas de cine y DVD internacionalmente durante la primavera.

Tal y como se ha publicado en varios medios, el documental explora la ascensión de Turner hasta la cima, sus éxitos y también sus sacrificios y desafíos personales por los que tuvo que pasar. Todo ello contextualizado en esa década de los 80 donde se fraguó su éxito, para rescatar su valioso legado y rescatar la relevancia que tiene hoy en día. Un documental que llega en un momento muy oportuno, cuando se ha anunciado su nominación para entrar a formar parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll.

El equipo que se encuentra detrás de este documental está formado por Oscar TJ Martin y Dean Linsdsay, ganadores del Oscar a mejor documental en 2012 con Undefeated (Invictos), que se adentraba en el fútbol americano. Los productores, Simon Chinn, Jonathan Chinn y Diane Becker, han investigado durante años con entrevistas realizadas a gente cercana a la artista y hablando con la propia Tina Turner. También se incluirán imágenes, grabaciones y presentaciones nunca vistas de la legendaria cantante.

No es la primera vez que se revisa la intensa vida de Turner. En 2018 se estrenó el musical Tina, basado en la vida de la cantante, en la que se podía disfrutar de muchas de sus canciones, tanto compuestas en solitario como con su marido Ike Turner. En esta obra se hablaba de su trayectoria musical desde sus orígenes más que humildes en Tennessee hasta su consagración definitiva como estrella del rock. Se estrenó en Londres, pero llegó también a interpretarse varias veces en Broadway y en diferentes países.

Tina Turner anuncia el estreno de un nuevo documental sobre su vida

La vida de Tina Turner bien merece un documental que la revise. Logró llegar al éxito con su marido, sin embargo, sufrió maltratos físicos y psicológicos por parte de él durante años que llegaron a hacer mella en su salud mental. No fue hasta finales de los 70 cuando se divorció de él, decisión que afectó negativamente a su carrera y perdió su relevancia, teniendo que empezar casi desde cero cantando en Las Vegas. Fue en la década de los 80 cuando volvió a recuperar su éxito perdido con grandes éxitos imperecederos como What's Love Got To Do With It o Private dancer.