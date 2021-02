El útil consejo que le dio Ana Milán a Hiba Abouk antes de entrar al paritorio

Ana Milán puede presumir de ser una de las actrices más conocidas de la pequeña pantalla española. La alicantina lleva más de veinte años en algunas de las series más exitosas de la televisión: desde Física o Química hasta Camera Café pasando por Yo soy Bea.

El pasado 2020, durante el confinamiento, Ana se convirtió en una de las actrices más virales gracias a sus directos de Instagram. La artista consiguió empatizar con miles de espectadores y espectadoras cada tarde durante los meses más complicados de encierro.

Fue tal el éxito que tuvo, que Atresmedia apostó por una serie sobre las anécdotas que contaba: By Ana Milán. Vamos, que el pasado año no le ha tratado mal a pesar de todo.

Esta semana, Ana se convertía en una de las invitadas de La Noche D, el nuevo programa de TVE con Dani Rovira. La artista contó algunos aspectos de su vida que hasta ahora no había tocado en entrevistas. Uno de ellos fue la maternidad.

Ana habla sobre la maternidad

Ana ha hablado con Dani sobre su papel con su hijo Marco Morales, quien ya es mayor de edad: “Tengo la sensación de haber fracasado como madre”. De este modo, Ana se atrevió a verbalizar lo que muchas personas no hacen.

“Yo pensé que tendría cinco hijos, un marido estupendo y un labrador en el jardín, per no lo conseguí. Eso se cayó y todo el mundo a mi alrededor lo vivía como un fracaso”, ha confesado la actriz. Ana ha continuado explicando cómo compaginaba su faceta de actriz con la de madre: “Me pasé toda la maternidad sintiendo que nunca llegaba a tiempo y que llegaba cansada. Para terminar, Ana ha explicado que “tenía un concepto de madre que no ha podido ser”.

El consejo que le dio a Hiba Abouk

Ana tiene una estrecha amistad con la actriz Hiba Abouk desde hace años. La protagonista de El Príncipe fue madre hace tan solo un año. ¿Y cuál fue el consejo que le dio Milán? “Le dije a Hiba que se llevara cacao al paritorio. Ahí nadie te da agua, tú estás hiperventilando y se te secan los labios”.