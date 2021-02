Tinder revela las canciones más elegidas por sus usuarios para lograr el ‘match’

Se acerca San Valentín y no solo las parejas van a celebrarlo, ¡los solteros también! Tinder revela las canciones más añadidas a los perfiles a nivel global con el objetivo de lograr el ‘it’s a match’. Según la aplicación de citas, incluir esta canción en tu perfil mejora la experiencia del swipe haciendo que aumenten tus matches, por eso la compañía llegó a un acuerdo con Spotify para ofrecer esta útil herramienta.

No solo eso, la música es la pasión más mencionada en la app a nivel global, por lo que encontrar a alguien con el mismo gusto musical que tú aumenta las probabilidades de conseguir una cita y que esta sea un éxito.

Una vez que llega el momento de elegir la canción que debe representarte de la mejor forma posible, los usuarios se preguntan no tanto el ‘¿qué me gusta a mí?' sino el '¿qué debería poner?’. Estas son las canciones más seleccionadas a día de hoy, por si necesitas inspiración.

Pero ¿es realmente la música tan importante para buscar pareja? El sociólogo Robin Sylvan comentaba a Spin que “las personas buscan comunidades que manifiesten ciertos valores y formas de vivir, si estás buscando simplemente sexo o un lío, nada de esto importa, pero, si estás buscando una conexión significativa, entonces utiliza tu música más importante, música relacionada a lo que eres como persona, tus sentimientos, tus valores, tu forma de ver el mundo”.

“Tu música es un retrato en sonido de lo que eres como ser humano”, concluía el profesional. Spotify ha llevado a cabo una playlist con las canciones más usadas a nivel global en listas románticas en los últimos 90 días, podríamos decir, que es la lista perfecta según los datos. En ella encontramos temas como All Of Me de John Legend, Just The Way You Are de Bruno Mars o Can’t Help Falling In Love de Elvis Presley.