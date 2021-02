Marina y Jesús reaccionan a sus mutuas infidelidades en ‘La isla de las tentaciones 3’

En el cuarto programa de La isla de las tentaciones 3, las parejas tuvieron que enfrentarse a sus segundas hogueras. Empezamos viendo las reacciones de los chicos. Una montaña rusa de emociones que fueron del enfado a las lágrimas en menos que canta un gallo.

En la primera hoguera Jesús pudo ver cómo su chica, Marina, había encontrado mucho feeling con Isaac, ‘el lobo’. Ahora le tocaba ver cómo esa tensión sexual crecía entre su chica y el soltero. Tuvo que hacer frente al primer beso entre ellos y a las imágenes en las que podíamos verles compartir cama. Y todo eso entre imágenes cargadas de mucha intensidad en la piscina.

“Me provocan vergüenza estas imágenes, dolor y vergüenza, por su familia y por la gente que la queremos. Ha cruzado el límite de que no se ha respetado ella misma. Si no te respetas a ti misma. ¿De qué vales?, ¿De qué sirves?”, decía Jesús tras ver las imágenes.

Sin duda, ver a tu chica con otro chico, no debe ser plato de gusto para nadie y Jesús no lo pasó mal viendo las imágenes. Pero parece que ya estaba preparado para lo que iba a ver. “No me va a dar el impulso de ‘como tú estás haciendo esto, yo te voy a rematar más fuerte’. No he venido a un partido de tenis, he venido a demostrar lo que valgo y a disfrutar la experiencia", añadía.

La reacción de Marina

Claro que, por mucho que diga, ver a su chica tan entregada con su tentador en la primera hoguera marcó su comportamiento en Villa Playa. Tras quitar la foto de su chica de su habitación, decidió dejarse llevar y encontró la tentación en Stefany.

Viendo la infidelidad de su chica no parecía acordarse de que él tampoco se ha quedado parado. “Tú y yo teníamos unas miradas el primer día que decía 'le da la cita Manuel, pero me mira a mí'. Si no te hubieses ido con Manuel te hubiese besado porque es lo que me sale. Pero no me fío de ti", le decía a Stefany en la Villa.

Y después llegó un morreo que poco tiene que envidiar al de su chica con Isaac. Marina no podía creer lo que estaba viendo. "Estoy ahora mismo blanca. No veas como juegan a los juegos, con morreos…estupendo. Por una parte, me siento más liberada para poder hacer lo que realmente siento, ya no me voy a tapar más. Llevo toda mi relación pensando en no hacerle daño, que reaccione así me sorprende, pero mira, creía que era más débil", expresaba ante lo que acaba de ver.

Una de las cosas que más le llamó la atención es escuchar a Jesús decirle a Stefany que le encantan las chicas exuberantes y con los pechos operados. “A mí me ha llegado a decir que si me operaba el pecho me dejaba. No es la persona con la que he compartido cinco años de mi vida. Siento asco. Si de verdad veo que tiene feeling con alguien agacho la cabeza y me lo trago, pero esto es falsedad pura y dura", confesaba Marina.

Tampoco le hizo mucha gracia escuchar a su chico admitir que hacía tiempo que no sentía nada. “Él me decía que estaba enamoradísimo de mí, y dice que lleva tiempo sin sentir. Pensaba que era de otra manera. No sé lo que estoy viendo. Su comportamiento me parece patético, eso es un calentón, una venganza, o como lo quieras llamar. No sé qué he hecho cinco años con esta persona", reconocía entre caras de asombra y sonrisas de incredulidad.

Reacción en redes

Como era de esperar, los memes en redes no se han hecho esperar. Marina sigue siendo la mala de la película y no le perdonan que fuera ella la primera en caer en la tentación. Aunque Jesús también se lleva algún zasca.

Parece que no hay mucho futuro para esta pareja.