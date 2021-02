Sandra Barneda, de nuevo visiblemente emocionada por las lágrimas de Hugo en ‘La isla de las tentaciones 3’

Sandra Barneda suele mostrarse bastante fría ante las reacciones de las parejas en las hogueras, es su papel. Pero hay un chico que ha logrado emocionarla en varias ocasiones. Ya la vimos derramar alguna lágrima por Hugo cuando durante una visita a Villa Playa, el gallego reconoció que estaba muy enamorado de Lara y que tenía miedo de que ella se diera cuenta de que ya no le quería en su vida. Reconocía que quería tener un hijo con ella porque era su gran amor.

Parece que la historia se repite y la presentadora de La isla de las tentaciones 3 ha vuelto a emocionarse con Hugo. En esta ocasión ha sido en la segunda hoguera. Hugo tenía que ver cómo su chica parecía empezar a tener feeling con Rubén, el nuevo tentador de Villa Montaña que ha tenido su primera cita con Lara.

“Obviamente no mola que llegue un notas, porque es un notas, al que le guste mi chica. Creo que de esta manera lo único que puede demostrarme Lara es que, si no cae, es la mayor prueba que puede pasar. Puede llegar a sentir algo por otra persona, aunque espero que no tan fuerte como lo que siente por mí”, reconocía sobre lo que había sentido al ver a su chica con el soltero que creó la gran crisis entre Fani y Christofer.

Noche de lágrimas

En su hoguera, Hugo ha tenido que escuchar a su chica confesar que no es feliz con su relación. Mientras que él se ha dado cuenta en la isla de lo importante que es ella para él, a ella parece haberle pasado todo lo contrario.

“Me rayan las conversaciones que tiene, yo sé que le hice mucho daño y que igual no es cien por cien feliz, pero creo que lo estoy haciendo bien. Estoy siendo como soy, pero siempre con un respeto. Estoy enamorado de ella y parece que ella se da cuenta al revés. Yo la quiero mucho y haga lo que haga siempre la voy a respetar", confesaba el gallego.

Una vez más no pudo contener las lágrimas y, Sandra, que parece especialmente sensibilizada con esta historia, también volvió a emocionarse al verle llorar. “Fue la única tía que me enamoró. Yo con 18 años salía de fiesta y me liaba con seis. Tenía esa locura que creo que todos tuvimos en la vida, pero llego ella y me cambió la vida cien por cien. Estoy jodido, pero yo nunca voy a hablar nada malo de ella porque no tiene nada que decir. Para mí ella es todo", reconocía llorando.

Apoyo en redes

Las redes se han puesto de su parte y no entienden que Lara interprete tan mal las imágenes que ve de su chico. Ella no ha visto ninguna de las declaraciones de amor que ha hecho él en su villa y parece que escucharle decirle a su cita que le parecía muy guapa, no le ha gustado demasiado.

Tras tanta lágrima y emoción, los chicos no dudaron en entregarle el collar del veto a Rubén. Lara no podrá elegirle para su próxima cita. Ya veremos cómo interpreta este mensaje que le lanza su novio desde la otra villa.