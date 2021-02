‘La isla de las tentaciones 3’: Lola reacciona a la infidelidad de Diego y tiene bronca con Simone

Como suele ocurrir en todos los programas de La isla de las tentaciones 3, lo más interesante suele venir al final. El cuarto programa acabó con la crisis nerviosa de Lola cuando Sandra Barneda le dijo que era su turno en las segundas hogueras de esta edición. Después de su tonteo con Simone, estaba convencida de que su chico, Diego, iba a reaccionar golpeando más fuerte y temía lo que podía ver.

“¿Estás bien?”, le preguntaba la presentadora. “No. Tengo mucho miedo. Por una parte, siento que me lo puede hasta merecer porque soy así de gilipollas. Me he dejado llevar, he hecho lo que he sentido y querido. He puesto freno también. He pensado incluso si pudiera hablar con él, arreglarlo. Me tengo que tranquilizar porque estoy muy nerviosa”, reconocía entre lágrimas y lo que parecía un ataque de ansiedad.

“Ponme las imágenes, por favor, antes de seguir hablando”, le pedía visiblemente alterada. “Lola, hay imágenes de Diego para ti”, decía Sandra Barneda justo antes de terminar el programa. Menos mal que nos quedaba el avance para darnos pistas de lo que va a suceder.

Yo cuando me duele la cabeza y pienso que tengo una enfermedad #LaIslaDeLasTentaciones4 #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/0fKFl71xn0 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2021

En el próximo programa

“Es que yo no le he dejado de querer, Sandra”, la vemos confesar entre lágrimas tras haber visto algunas imágenes. En el próximo programa veremos cómo es testigo de la infidelidad de su chico. Diego salió derrumbado de la primera hoguera tras ver el acercamiento de su novia con Simone. Lo entendió como una infidelidad y actuó en consecuencia.

Tras esa primera hoguera, Diego se ha relajado y se ha dejado llevar. Ya había hablado del feeling que sentía con Carla y les vimos muy cómodos en su cita. Finalmente, llegó el momento en el que ella se lanzó y le dio un beso que él no rechazó.

“Siento una atracción física enorme y hay mucha atracción sexual no resuelta”, admitía tras haberse morreado con su tentadora. Lo que todavía no hemos visto es la reacción de Lola cuando ve estas imágenes.

Eso sí, en el avance del próximo programa veremos cómo el arrepentimiento de Lola cada vez es mayor. “He estado con Simone en la piscina y es que no me apetecía estar con él. No me imagino otra boca que no sea la de Diego”, confiesa entre lágrimas a sus compañeras.

También veremos cómo entre el italiano y Lola las cosas empiezan a torcerse y tienen su primera gran bronca. Lo que no está claro todavía es si este arrepentimiento llega demasiado tarde o hay tiempo para dar la vuelta a la tortilla.

La cosa está que arde. También veremos un acercamiento entre Tony y Claudia, las lágrimas de Raúl. Sabremos a quién vetan las chicas y cuál de los chicos tiene la oportunidad de ver durante diez minutos lo que hace su novia en directo.