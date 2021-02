Pablo Motos habla de su mujer en ‘El Hormiguero’: “Podría haberme aniquilado”

Pablo Motos volvió este jueves a El Hormiguero después de haber estado casi dos semanas de baja por coger el coronavirus. El presentador regresó a su puesto de trabajo y Nuria Roca, que lo ha hecho maravillosamente bien como sustituta, le dio el relevo.

En su vuelta, Motos quiso contar varias cosas, empezando por cómo había vivido él todo el proceso desde que le dijeron que estaba contagiado hasta que dio negativo y sabía que podía volver al formato que produce 7 y acción. También aprovechó su momento estelar para dedicarle unas bonitas palabras a Nuria Roca.

"Has iluminado el plató cada minuto. Has hecho que cada noche sea especial. Le has dado al programa un toque diferente. Has estado graciosa, rápida, inteligente, humilde...y como presentadora tienes una alegría muy contagiosa. Te quiero y eres una de mis personas favoritas", le dijo, consiguiendo que a Nuria Roca se le escapase alguna lagrimita.

También habló de su mujer

Pablo Motos no suele hablar de su vida privada. Sin embargo, este jueves, al compartir con la audiencia toda su experiencia como contagiado, sorprendió relatando también cómo lo había vivido su mujer.

"He pasado una enfermedad por la que se mueren cientos de personas al día, he pasado miedo por mí y por mi mujer, por si la había contagiado. Cuando tienes esto no sabes lo que estás haciendo, si no fuera porque hacemos tests, hubiera contagiado a mi equipo, benditos PCR", empezó.

El presentador también relató que durante estos complicados días estaba bajo de ánimo y era su mujer la que tenía que darle el empujón. "Haz el favor de ponerte una camisa, de ponerte unas gafas", le decía su esposa, que estuvo en todo momento al pie del cañón.

"Tenía mucha tristeza, ganas de llorar sin saber por qué. Pensaba: 'cuándo va a parar', sobre todo mal humor. Y se lo ha comido mi mujer. Era mi única conexión con la vida y con la comida. Podría haberme aniquilado. Muchas veces pensaba: ‘a lo mejor la siguiente bandeja no llega'", siguió diciendo, y añadió entre risas: "Nosotros lo hablamos todo, ella me decía: ‘no salgas de la habitación’ y le contestaba: 'pues vete a la mierda'".

Pablo Motos, agradecido con su equipo

Para terminar, el valenciano también tuvo unas palabras para el equipo que hace posible que todos los días se pueda emitir el formato estrella de Antena 3: "Las personas, mi equipo, a los que no se ve, el trabajo en equipo es capaz de llegar donde no puedes llegar tú solo, es una mezcla de gente rara con otra gente rara que juntos pueden volar. Trabajan mucho y nunca reciben un aplauso. Que salgan y les damos uno".