‘La isla de las tentaciones 3’: Dónde ver online el programa 4

Menuda montaña rusa de sensaciones nos ha dejado el cuarto programa de La isla de las tentaciones 3. La audiencia estaba pendiente de la doble infidelidad de Manuel y, sobre todo, de la reacción de Lucía cuando viera las imágenes. Pues bien, llegó el momento y el fuego tomó más protagonismo que nunca. Como ya hizo Pablo en la segunda edición, Lucía decidió darle uso a la hoguera, de manera literal.

Ambas Villas andan revolucionadas. La de Manuel ya no es la única infidelidad que hemos visto en el programa. Si quieres saber qué más ha pasado porque no has visto todavía el cuarto programa, te aconsejo que te metas ya en MiTele para ver el programa al completo.

Lo primero que verás, será el repaso a las reacciones de los chicos tras ver los acercamientos de sus chicas en las primeras imágenes que vieron de ella. Manuel ya sabemos que se desinhibe, pero no es el único. Otros dos caerán en la tentación y habrá besos con distintas tentadoras. Tan solo dos se mantienen fieles a sus chicas.

En Villa Montaña la cosa empezó más fuerte, pero puso el freno antes. Y eso no significa que no estemos viendo acercamientos. Son más sutiles y salvo en el caso de Marina, van a un ritmo más pausado que en Villa Playa. Pero las alarmas no dejan de sonar en uno y otro lado.

Las hogueras

Tras ver lo que ha sucedido en una casa y la otra llega el momento de ver las hogueras. Primero los chicos. Jesús tiene que hacer frente a la infidelidad de su chica. Diego se siente mal al ver el arrepentimiento de su chica. Hugo vuelve a declarar su amor por Lara y Sandra Barneda le acompaña emocionándose casi tanto como él. Manuel no da crédito al comportamiento de Lucía y Raúl, de momento, parece el más tranquilo, aunque empieza a ver con malos ojos el acercamiento de su chica, Claudia, con Tony.

Por primera vez en esta edición, Sandra les dará la oportunidad de usar el collar del veto a los chicos, ese que impide a una de sus chicas tener una cita con el soltero que ellos han elegido.

Todavía no sabemos a quién elegirán las chicas, será en el próximo programa, pero ya hemos visto parte de la hoguera de ellas. Lara y Claudia, pese a que no han visto nada fuerte de sus novios, empiezan a ver todo lo que hacen con malos ojos. Marina alucina con la infidelidad de Jesús, para asombro de muchos que llenan las redes de memes, y Lucía protagoniza uno de los momentos más simbólicos de las hogueras de esta tercera edición.

La que se queda pendiente es Lola. El programa termina antes de ver su reacción a la infidelidad de Diego, aunque antes de hacerlo ya sufre una crisis nerviosa. Gracias al avance de lo que está por llegar, veremos que tendrá bronca con Simone y se arrepentirá de lo que ha hecho porque sigue queriendo a Diego.

Vamos, que hay motivos más que suficientes para ver el programa si no lo has hecho todavía.