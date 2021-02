‘La isla de las tentaciones’: Rubén confiesa por qué no se fue con Fani

No importan cuantas ediciones haya de La isla de las tentaciones que el apasionado y polémico romance que vivieron Fani y Rubén en la primera temporada siempre estará presente. En esta ocasión, la historia entre la concursante y el que fuera su tentador se ha puesto una vez más de actualidad por unas declaraciones que él ha hecho en el programa.

Rubén, que sigue empeñado en encontrar el amor (y ganar un poquito más de popularidad), está participando actualmente en La isla de las tentaciones 3. Hasta Villa Montaña se ha ido el soltero más cotizado de Telecinco en busca de una nueva oportunidad. Y claro, entre que se pavonea un poco e intenta llamar la atención de Lara, también dedica su tiempo a contar cómo fue su primera experiencia.

¿Por qué Rubén no se fue con Fani?

Esta es la pregunta que se hacían las concursantes de La isla de las tentaciones 3 desde que apareció en el programa y una mañana que estaban todos conversando en el porche no dudaron en sacarle el tema. Y ojo, porque Rubén confesó y contó toda su verdad, tal y como recogen las imágenes que emitió este lunes El debate de las tentaciones.

"No se ve todo, pero es los cuatro últimos días era como ya, que nos conocemos hace 15 días. Un poco de espacio", afirma Rubén en uno de los vídeos. A continuación, una de las chicas le pregunta si realmente le gustaba Fani. ¿Su respuesta?

"Si no hubiera hablado así de Christofer...", empieza diciendo. "Si habla así de una persona con la que lleva siete años, ¿qué va a hablar de mí después de 15 días? No lo vi venir porque si tú vienes a La isla de las tentaciones a vivir la experiencia te montas en un globo. Lo que pasa que cuando luego vuelves a la realidad dices: hostia".

Y añade: "Si yo hubiera tenido una persona que, aunque lo deje con su pareja, demuestra un poco de educación sobre la otra persona con la que ha convivido tanto tiempo yo hubiera dicho: 'nos vamos juntos'".

La verdad de Rubén sobre su historia con Fani

La respuesta de Fani

Fani, que se encontraba en el plató de El debate de las tentaciones, no se quedó callada y aprovechó su minuto de gloria para cargar duramente contra Rubén: "El problema que tiene Rubén es que yo jamás he hablado ni para bien ni para mal de él. No me ha hecho falta Rubén para yo sentarme en un plató de televisión y eso es lo que le pasa a él, que es un reventado. Le hubiera encantado que le llamaran para hablar de Rubén y no para hablar de Fani".