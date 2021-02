El trono gay llega a ‘Mujeres y hombres y viceversa’: Jorge Javier Vázquez será el primer tronista

En los 12 años que lleva Mujeres y hombres y viceversa en antena se han visto a cientos de jóvenes intentando buscar el amor bajo las "estrictas" reglas del programa. Sin embargo, en todo este tiempo, el espacio de Cuatro no ha salido de lo heteronormativo. Ningún homosexual ha ocupado el cotizado trono de este formato que ahora presenta Jesús Vázquez, aunque eso está a punto de cambiar.

MYHYV ha tenido que verse en una situación muy complicada (apenas tiene audiencia) para recurrir a esta novedad con la que quieren atraer a nuevos públicos. Y ojo, porque van a poner toda la carne en el asador con el que será también el primer tronista famoso: Jorge Javier Vázquez.

Una carta para Jorge Javier Vázquez

Todo empezó este jueves. Jesús Vázquez irrumpió en el plató de Sálvame con un regalo. Debajo de la gigantesca caja había una silla, que es la que utilizan en Mujeres y hombres como trono, y una carta que decía lo siguiente: "¿Quieres ser tronista de Mujeres y hombres y viceversa?".

"Me lo tengo que pensar, pero yo si voy yo no voy a pasar el rato. Si voy es de verdad. No me gustan los teatrillos", fue lo primero que dijo Jorge Javier, a lo que Jesús le contestó: "Tengo al equipo de casting como perros de caza esperando que los suelte para ir a por los candidatos. En cuanto nos des el ok…".

"Si aceptas sería el primer trono VIP en 12 años de programa y sería el primer trono gay de la historia de Mujeres y hombres y viceversa, que ya era hora", explicó. "También sería un trono exprés. No podrías ir a la casa, pero tendrías citas con chicos en lugares interesantes para que conoceros profundamente".

Jorge Javier acepta ser el primer tronista gay

En Sálvame se quedó la respuesta en el aire, pero este viernes, Jorge Javier Vázquez ha entrado telefónicamente a Mujeres y hombres y viceversa para soltar el bombazo. Y es que el presentador estrella de Mediaset ha aceptado la propuesta y se convertirá próximamente en el primer tronista gay del programa.

"Lo estoy deseando", han sido las tres palabras que ha elegido Jorge Javier Vázquez para responder a la pregunta. También ha adelantado lo que quiere en su trono: "Los hombres tienen que ser como yo a los 30 años o justamente lo contrario. Y si se tercia me gustaria un divertimento en la casa". ¿Preparados para el estreno de JJ Vázquez como tronista de Mujeres y hombres y viceversa?