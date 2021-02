Lara Álvarez arriesga con un cambio de look y se pasa el rubio

Lara Álvarez se había ido aclarando poco a poco el pelo, pero jamás se había atrevida a lucir una melena tan rubia. La presentadora de televisión, que tiene acostumbrados a sus seguidores y a un gran número de telespectadores de este país a su melena morena, ha reaparecido en Instagram para compartir un directo con su amiga Beatriz Luengo y ha dejado a todo el mundo con la boca abierta: ha dejado atrás su melena castaña con algunas mechas más claras para pasarse a un total look rubio.

La nueva imagen de Lara sorprendió a sus seguidores y pese a que Lara se encontraba en el inicio de su directo explicando cómo va el proyecto Aliados un gabinete digital en el que colabora con otros seis profesionales para poner todos sus conocimientos al servicio de su comunidad de seguidores usando la plataforma que les otorga IGTV, la presentadora de Supervivientes y La casa fuerte no dudó en comentarlo con ellos.

Lara Álvarez aparece en un directo de Instagram luciendo nuevo look. / Lara Álvarez - Instagram

"Menudo cambio de look", dijo Lara leyendo uno de los mensajes que no dejaban de entrar en su directo. "Es verdad, una va cumpliendo años y hay que ir tapando canas y eso", confesó la periodista entre risas, que admitió que todavía no se ha acostumbrado a verse tan rubia aunque espera hacerse a ello rápido. "Os habéis dado cuenta todos. No he dicho nada y os habéis dado cuenta todos", añadió sorprendida.

Un rubio intenso que conquistó a Beatriz Luengo

Aunque Lara ya había ido dando pasos hacia la melena rubia con algunas mechas, la coloración que se ha aplicado ahora parece mucho más intensa. De hecho, da la sensación de que podría haberse teñido todo el cabello para conseguir una base mucho más clara que la que lucía hasta ahora y después haberse aplicado también mechas de un tono más frío.

"Estás guapísima de rubia. ¿Por qué no te había visto yo de rubia?", le dijo Beatriz Luengo también sorprendida por el cambio de imágen de su amiga nada más conectarse al directo, compartiendo la opinión de muchos de los seguidores de Lara aunque otros aseguraban que les parecía que estaba más favorecida de morena.