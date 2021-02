Vega Almohalla vuelve para quedarse con ‘Brillantes’: ¡Mira el videoclip aquí!

Vega Almohalla, esta promesa tal vez podríamos decir que, de pop flamenco, aunque ella tampoco sabría caracterizar su sonido, lanza Brillantes. Después de debutar con En el aire y sacar el tema más íntimo La niña de la Amapola, nos enseña su cara más pop que formará parte de su próximo disco preparado para 2021 en el que está trabajando con productores franceses y españoles.

“A veces piensas q las cosas van a ser de la manera q tú quieres y van a estar ready pa cuando tú quieras. Pero no siempre es así. Después de un año, estoy de vuelta con muuucha ilusión”, presentaba la artista el tema en redes sociales.

La letra de la canción “todo lo que tengo no se puede comprar/ No le pongo precio a lo que tengo/ El veneno pasa por mi cuerpo/ No sé si eso es malo o eso es bueno” va acompañada de un videoclip donde las coreografías de un grupo femenino de baile captan nuestra atención y vemos a Vega con dos estilos de vida muy diferentes.

Un concepto de esta cantante de orígenes multiculturales totalmente reflejado en sus estilismo, escenografía y estética final del vídeo. “Todo lo que tengo no se puede pagar/ Si esto va a salirme caro el oro hay que empeñar/ Que esto nadie puede pagarlo”, continúa cantando en solitario.

“Vuelvo para quedarme”, asegura Almohalla después de haber estado algo paralizada en la industria de la música en un año tan complejo. "Ha habido muchos problemas entre ellos el COVID, q no ha sido tontería, pero ya vuelvo para quedarme... I promise", confirma en Instagram.

Si no la seguías la pista, tan vez sus temas Te Miro y París te suenen de la banda sonora de Élite, la serie española de Netflix en la que pudo participar de la manera más musical. Logró así hacerse viral entrando en el Top 200 Mundial de Shazam y Top 50 Viral en Spotify, ganándose un hueco en la industria y representando a las jóvenes generaciones.