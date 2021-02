Entrevista a Blas Cantó: “Estas dos canciones me van a dar la oportunidad de expresar lo que soy”

Blas Cantó daba a conocer esta semana sus dos canciones candidatas a representarnos en Eurovisión. Son Memoria y Voy a quedarme, dos temas que valorará el público el próximo 20 de febrero en el programa especial Destino Eurovisión.

Cantó ha venido primero a LOS40 para hablarnos de estas dos canciones, cuya composición ha corrido a cargo del propio artista, y darnos alguna pista sobre su favorita. Tony Aguilar, buen amigo del cantante, ha recibido a Blas en los estudios de LOS40 donde han compartido sus impresiones sobre Memoria y Voy a quedarme.

Por circunstancias derivadas de la pandemia, Blas ha sido el artista de la historia que más tiempo ha estado representando a España en Eurovisión. ¿Cómo se siente al respecto? "¡Dios mío!, pues me siento bastante responsable. Ha pasado tanto tiempo desde que se dijo que era yo el representante que ahora hay que hacerlo mejor todavía. Estas dos canciones me van a dar la oportunidad de expresar lo que soy al cien por cien, sin inventos, pura realidad".

Antes del lanzamiento, Blas tenía una canción favorita, pero desde que Memoria y Voy a quedarme están publicadas, va oscilando entre las dos, según su estado de ánimo. "Depende de mi estado emocional", ha reconocido Blas a Tony Aguilar. Para los momentos de darlo todo, Memoria es perfecta. Para esos momentos más introspectivos, Voy a quedarme es preciosa.

Blas y Tony, en el estudio de LOS40. / LOS40

"Son canciones muy diferentes. Cada una hará un papel diferente en el festival, no se sabe... Eurovisión es muy impredecible, pero yo estoy muy contento con lo que he hecho. Estoy muy orgulloso".

Este año tendremos Eurovisión sí o sí. Las actuaciones de los participantes en Eurovisión se grabarán por si algún representante no pudiese viajar a Róterdam por restricciones derivadas de la situación sanitaria. No obstante, Blas, ha dicho a LOS40: "Nos estamos cuidando mucho. No estoy saliendo de casa para nada. No hay que relajarse".

Blas y la vulnerabilidad de 'Voy a quedarme'

El artista ha dicho en alguna ocasión que escribió Voy a quedarme en un momento muy difícil para él. "Fue en un momento de encierro en el que no sabía qué hacer. Se fue mi papá. En el que tengo que grabar esta canción para hacer la versión definitiva y se me va el amor de mi vida, mi abuela, por coronavirus... y creo que la canción imprima mucha emoción. Me costó grabarla, incluso".

Si esta canción es la elegida, será uno de los momentos más emotivos que veremos en el certamen. Él ya se imagina cómo podría ser esa puesta en escena: "Hay una idea que viene rondando años atrás... empezar a capela la canción y terminarla a capela. Sería algo mágico si lo conseguimos realizar bien a nivel imagen", ha explicado Blas.

'Memoria', pensamientos contradictorios

En esta canción, Blas cuenta a LOS40 que "quería hablar de lo que pasa en mi cabeza y muchas veces no quiero que pase, esos pensamientos que te llegan y no los quieres tener ahí. Y a la vez te das cuenta de que eso que sucedió hace mi mejor versión", ha reflexionado el artista.

'Destino Eurovisión'

La gala Destino Eurovisión se emitirá en Televisión Española el 20 de febrero y en ella se dará a conocer la canción que representará finalmente a España en Eurovisión 2021. Estará presentada por nuestro compañero Tony Aguilar y la periodista Julia Varela.

Blas defenderá sus dos temas sobre el escenario: el uptempo Memoria y la poderosísima balada Voy a quedarme. Un programa en el que el cantante y compositor murciano compartirá duetos con grandes artistas y amigos en una noche dinámica y llena de magia eurovisiva: Pastora Soler, Vanesa Martín, Edurne, Nia, Andrés Suárez, Cepeda y Roi.