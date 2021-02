Madonna y Lady Gaga también están en ‘Location’ de Karol G, Anuel AA y J Balvin

El nuevo tema de Karol G, Anuel AA y J Balvin ya es todo un éxito. Location se estrenó el pasado 12 de febrero y, en tan solo unas horas, ha reúne más de siete millones de reproducciones. ¿Estamos ante el mayor hit de 2021?

Sea como sea, la colombiana ha roto con el estilo urbano al que nos tenía acostumbrados para ofrecernos una fusión country y pop que no conseguimos sacar de nuestras cabezas. Pero esto no es lo único que ha convertido Location en un éxito.

Su videoclip también ha conquistado a las millones de personas que lo han visto. Y es que Karol G se convierte en una vaquera contemporánea dispuesta a levantarnos de la silla. Sus maquillajes al más puro estilo Coachella también han marcado la diferencia. De ellos nos habla nuestra compañera Raquel Lorenzo, maquilladora profesional.

Pues bien, de lo que algunos usuarios se han dado cuenta es de que este proyecto de Karol podría rendir homenaje a algunas influencas y referentes musicales. Madonna y Lady Gaga son algunas de ellas, aunque también podría estar presente la propia Kylie Minogue.

El usuario @Astianax_ ha mencionado el videoclip de Don't Tell Me de la reina del pop, publicado en el año 2000. La artista se traslada a un desierto, muy similar al que se convierte en el escenario del baile en el proyecto de la colombiana. Pero eso no es todo.

El baile de Karol G en el video de Location es una referencia al video de Don't tell me de Madonna, la reina del pop.



Pop de la mata.

Lady Gaga está "presente" en los looks de nuestra protagonista. Hemos de recordar que en el vídeo musical de Judas, la artista luce una bandana en su frente, con el mismo estilo que el de la colombiana. La usuaria @MonsterRoss1 también ha comparado un look de maquillaje que Gaga lució y en el que Karol podría haberse inspirado.

Me ha parecido curioso:

Se habrá inspirado Karol G en Lady Gaga????? #LOCATION

En cuanto a Kylie, no encontramos referencias visuales, sino sonoras. J Balvin es el encargado de introducirla en la canción con el verso "Me gusta tu cuerpito de Kylie". Eso sí, muchos aseguran que se trata de Jenner y no de Minogue.

Otra de las posibles inspiraciones de la colombiana podría haber sido la serie de Euphoria a través de sus looks de maquillaje. Este estilo místico que aporta protagonista a los ojos es algo que vemos, y mucho, en la exitosa serie de HBO.

Sean cuáles sean sus inspiraciones, Karol G ha triunfado con este nuevo lanzamiento en el que ha vuelto a contar con su pareja Anuel. Ésta es la sexta vez que colaboran después de Secreto, Follow, Dices que te vas, Culpables y China.