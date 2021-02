En menos de tres años, Karol G se ha convertido en una de las grandes estrellas de la música. El 2020 ha supuesto un antes y un después para la carrera de la colombiana quien ha triunfado por partida triple con Tusa, Ay, Dios Mío y Bichota. Y es que parece que esta reina de la música urbana ha encontrado con el botón secreto para triunfar con cada single que lanza.

Lejos de bajar el ritmo, este mismo viernes 12 de febrero, Karol G ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras con un nuevo temazo: Location.

Para la ocasión, Karol ha contado con su pareja Anuel AA y su amigo J Balvin. Los tres, que han demostrado al mundo entero que la música en español es lo que se lleva, unen fuerzas en esta nueva canción que marca una nueva etapa para la artista. Y es que, sin duda, la estrella experimenta con nuevos sonidos en Location, dejando en un segundo plano el sonido urbano.

Karol G se une a Anuel AA y J Balvin en ‘Location’, una colaboración explosiva

De este modo, el trío colombiano ha incorporado líneas bilingües entre inglés y español en un mensaje cargado de celebración. Además, Karol también ha metido líneas de empoderamiento femenino en la canción como "estamos todas solteras, el amor no es bienvenido. No necesito un hombre, yo misma sola me cuido".

Un tema muy completo que nos invita a movernos desde el primer momento. Y es que, aunque no podamos salir de fiesta, siempre nos alegramos a la hora de escuchar temas que transmiten tan buen rollo y nos hacen movernos. El sonido corre a cargo de uno de los productores más solicitados de la industria: Ovy On The Drums.

La propia Karol ha explicado en un comunicado lo que más le ha gustado de trabajar en Location:

“Para mí lo más divertido de esta canción es que pude hacerla junto a dos artistas que admiro no solo en el ámbito profesional, sino también por lo grandes que son como personas. ‘Location’ está hecha para todas las personas que quieran celebrarse, amarse a sí mismos y vivir su vida a sus términos, sin rendirle cuentas a nadie”.

Como era de esperar, Karol G tampoco ha dejado indiferente a sus seguidores y seguidoras con el videoclip. La cantante ha apostado por la dirección de Collin Tilley para recrear una increíble fiesta dentro de un desierto donde el espíritu de rodeo está muy presente.

Se trata de la sexta colaboración que tienen Karol G y Anuel AA. La pareja ha participado en Secreto, Follow, Dices que te vas, Culpables y China. Con J Balvin, además de haber colaborado en China, estuvo en el rémix de Mi Cama.