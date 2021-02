El vídeo machista y misógino del Mundial de Clubes en Qatar que está indignando al mundo

La celebración de la próxima Copa del Mundo en Qatar en el año 2022 no ha estado exenta de polémica y visto lo visto este fin de semana el debate va para largo. Porque ha corrido como la pólvora el vídeo machista de lo que sucedió en la final del mundial de clubes disputado allí hace unos días.

La final entre el Bayern de Munich y el Tigres mexicano llegó a la ceremonia de entrega de medallas y trofeos y como suele ser habitual, las autoridades del país se hicieron visibles en el estrado donde se entregaban.

Pero la imagen que se transmitió a todo el mundo no pudo ser más polémica. En el vídeo se ve como el jeque qatarí saluda sin problema a los árbitros hombres pero les niega el saludo a las árbitras mujeres. De hecho, muchos llaman la atención sobre el hecho de que es el propio presidente de la FIFA el que parece advertir a las dos colegiadas brasileñas, Edina Alves Batista y Neuza Back.

Según recogen varios medios locales, está prohibido por la ley musulmana que un hombre toque o de la mano a mujeres que no sean de su familia. Sin embargo, lo que millones de espectadores pudieron ver es que no existe ni siquiera un saludo y que se esquiva con la mirada a ambas mujeres. De hecho, una de ellas sí que hace un gesto con la cabeza que no es correspondido.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt — Blanche Victoria (@tammytabby) February 12, 2021 El fútbol como blanqueador de basura. https://t.co/LKBERe1VX1 — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 13, 2021 Una vergüenza que la FIFA y el mundo del fútbol permita esto hoy en día.



Entiendo el tema de cultura y leyes, pero sino quieren romperlas, hagan algo para que el mundo los vea diferente y no irrespetuosos.



Si no quieren saludar, no bajen a aparentar.pic.twitter.com/v3DRufW1ZP — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 13, 2021

Una situación de lo más misógina y machista que se pudo ver en todo el mundo en el que se emitió el partido y que se repetirá, presumiblemente, cuando se celebre el mundial de selecciones. Futboleros y no futboleros de todo el mundo han mostrado su total condena ante esta situación lanzando graves acusaciones tanto a la FIFA como a las autoridades de Qatar.