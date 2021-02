Jorge Javier Vázquez, trending topic por su opinión sobre Pablo Iglesias en ‘Sábado Deluxe’

Jorge Javier Vázquez ha llegado a un estatus que le permite decir lo que quiera en televisión. Siempre va a encontrar defensores y detractores, pero él no se corta a la hora de expresar su opinión y sus ideas y aunque las políticas las suelta con cuentagotas, hay días en los que se explaya.

Lo ha demostrado una vez más en Sábado Deluxe durante su entrevista con Massiel. Ambos, muy dados a opinar sobre política, se han enzarzado en un debate que ha tenido repercusión en redes.

Todo empezó cuando la cantante empezó a criticar a Irene Montero y asegurar que no le parecía bien el vídeo que había hecho. Aseguró que le preocupan “los asesores que tiene la ministra de Igualdad para que luego haga un vídeo diciendo cómo le tienes que chupar lo que te dije a un señor o tocarle el escroto. Lo vi antes de ayer".

Debate político

Jorge Javier acaba demostrándole que ese vídeo era un fake. “Ah, pues si es falso, ya me chocaba”, reconoció la artista. “No, no te chocaba, tú lo has dicho aquí y la gente ha dicho: sí, sí, sí. Eso es muy propio de la ultraderecha”, le contestó el presentador.

“Anda, vete a tomar por culo”, continuó Massiel. “Mira, no me defiendas a esta señora con tantos asesores que no dice una cosa que tenga lógica ni aunque la paguen”, insistió la cantante que insistía con el tema de Montero.

“Voy a defender cada vez más al Gobierno, ¿sabes por qué?”, respondió Jorge Javier... “Al Gobierno sí, yo he votado al Gobierno socialista, no a Podemos”, interrumpía Massiel. ″¿Sabes por qué?”, insistía Jorge Javier. “Porque no había otro”, contestó la cantante. “No, no, no”, dijo el presentador, “porque lo de enfrente me espanta, aunque solo sea por eso. No solo me espanta, sino que me aterra”.

“Bueno, pues vamos a quitarnos el terror, porque, perdona, hay cosas que dice Pablo Iglesias que a mí me dan mucho miedo”, rebatió Massiel. Y fue entonces cuando Jorge Javier se posicionó sin ningún tipo de ambigüedad: “Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí Pablo Iglesias cada vez me cae mejor”. “Pues a mí no”, contestó Massiel.

Repercusión en redes

“Lo tenía que decir y lo he dicho”, se quedó tan a gusto el presentador. Y, como era de esperar, su defensa de Pablo Iglesias, iba a tener repercusión en redes. Y la tuvo tanto que el domingo fue trending topic. Encontró haters de sus ideas.

Como en todos los debates, siempre hay mínimo dos partes y Jorge Javier no sólo recibió críticas. El sector contrario quiso contrarrestar tanto hater. También se movilizó la izquierda que defendió su postura y rechazó la campaña de la derecha para desprestigiarle. Y todo bajo el hashtag, #JorgeJavierMiserable.

A veces, los programas de corazón, se salen del rumbo marcado.