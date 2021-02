Patricia Conde tiene nuevo programa (esta vez sin Ángel Martín)

Patricia Conde tiene nuevo programa en Movistar+. La cómica, consolidada como una de las caras principales de #0, se hará cargo de un formato que llevará por título Nadie al volante. Así lo ha confirmado la propia plataforma: "Patricia Conde vuelve con un nuevo programa original que recreará el día a día de una redacción de un programa de televisión... que nunca veremos".

En Nadie al volante, Conde volverá a sacar su faceta más divertida, pero también sacará su mood de actriz. Este nuevo espacio de entretenimiento será una "original mezcla de ficción y programa" donde habrá tramas entre todos los que forman parte de la redacción de Nadie al volante. También contará con invitados que solemos ver en televisión.

Patricia Conde será la cabecilla de una redacción (ficcionada) que estará compuesta por una subdirectora que sufre mucho, un productor fantasma, una redactora que se pasa el día haciendo la pelota y un guionista chulete. Todos ellos forman parte del equipo de Nadie al volante, un programa que llegará próximamente a Movistar+.

Lo que ha hecho Patricia Conde en #0

Nadie al volante es el nuevo proyecto de Patricia Conde para Movistar+. Desde su fichaje en 2017, la actriz y presentadora no ha parado de trabajar en la televisión de pago. Se estrenó con Los poderes extraordinarios del cuerpo humano y más adelante volvió a formar tándem con Ángel Martín en Wifileaks y Dar cera, pulir #0, del que todavía no sabemos si ha renovado o no por una nueva temporada.

A juzgar por las últimas informaciones, Ángel Martín no estará presente en Nadie al volante, por lo que este formato supone, de momento, un nuevo paréntesis en la trayectoria profesional de esta pareja televisiva.