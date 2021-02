Noah Centineo y Lana Condor tiran de nostalgia para despedirse de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’

La historia de amor de Lara Jean y Peter Kavinsky ha enamorado a toda una generación de adolescentes. La trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré ha llegado a su fin este mes de febrero con el estreno de Para siempre. La saga ha catapultado a la fama mundial a sus dos protagonistas, Lana Condor y Noah Centineo, convirtiéndolos en dos de las estrellas juveniles del momento. Y no nos extraña.

Ahora que se han acabado las películas, sus dos protagonistas han querido despedirse de sus estos dos personajes a los que tanto le deben. De este modo, tanto Lana como Noah han compartido unas galerías de fotos en sus cuentas de Instagram donde podemos ver imágenes nunca vistas hasta ahora del rodaje de la última entrega.

La despedida de Noah

Noah se ha convertido en uno de los jóvenes galanes de la generación Z de Hollywood. Con cara de niño bueno, una belleza natural que nos recuerda a la del guapo de clase (pero no al de una estrella de cine clásico) y una voz grave que cautiva, Centineo puede presumir de ser una de las grandes estrellas que ha salido de Netflix. De hecho, próximamente lo veremos en Masters of The Universe o El Diario junto a Jackie Chan y Tini.

El joven ha compartido una serie de fotos del rodaje de A todos los chicos de los que me enamoré que enamorará a sus fans. En las primeras imágenes vemos al joven arreglado en el photocall de la película. Con una camisa blanca de seda de manga corta, un pantalón de traje azul marino y el pelo rizado al natural, Noah aparece de lo más atractivo.

Además, en la galería también podemos ver lo que ocurría en el set de rodaje. Desde lo bien que se lo pasó grabando las escenas de la bolera, hasta le buen rollo que existía con su compañero Ross Butler. Por supuesto, también hay imágenes con Lana Condor.

“’A todos los chicos de los que me enamoré: Para siempre’ se estrena hoy. Aquí hay algunas fotos en mi salón, en el set y fuera de él”, ha escrito el joven de 24 años junto a las imágenes.

La despedida de Lana

Al igual que Noah, Lana le debe mucho profesionalmente al personaje de Lara Jean. La joven de 23 años se ha convertido en una de las actrices jóvenes de moda en Hollywood. Además, sus estilismos y maquillajes son imitados por miles de adolescentes en el mundo. ¡Y no nos extraña! Lana tiene muchísimo estilo y todo lo que lleva le queda bien.

Como su compañero, Lana ha compartido una galería con fotos de lo que ha vivido estos tres años gracias a la saga. De este modo, las imágenes pertenecen a distintos momentos: desde fotos fuera del set hasta las premieres a las que ha acudido.

Junto al post, Lana se ha puesto nostálgica y le ha dedicado unas preciosas palabras a esta experiencia:

“Vamos a dar un pequeño paseo por mi memoria, ¿vale? Desde aquel primer abrazo con el que empezó todo, la primera vez que conocí a Jenny Han, el primer viaje de chicas con Anna Cathcart, el jacuzzi, por supuesto, el póster de la primera película, nuestra primera alfombra, nuestro primer visionado y nuestra primera rueda de prensa…sí, se puede decir que estoy bastante nostálgica”.

Sin duda, los fans también van a echar mucho de menos a estos dos personajes. Eso sí, seguiremos disfrutando del talento de Lana y Noah en sus próximos proyectos.