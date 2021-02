Michael Jackson y Whitney Houston: la historia de los dúos que nunca ocurrieron

Un dúo musical entre Michael Jackson y Whitney Houston, sin duda, una de las canciones más celebradas de la historia. Durante años, ambas estrellas ocuparon los primeros puestos de popularidad y triunfaron en diferentes géneros. Un dúo entre ellos habría supuesto una gran noticia para los fans y también habría funcionado de forma comercial. No es una idea que a nadie se le ocurriera durante los años que estuvieron en activo, de hecho, se intentó en dos ocasiones diferentes. Pero ninguna de ellas funcionó.

La primera de las veces que fracasó el intento de un dueto entre los artistas involucra a una figura más, la de Barbra Streisand. Jackson escribió una balada llamada I Just Can't Stop Loving You, un tema que está incluido en su álbum Bad de 1987. El músico quería cantar la canción a dúo con Streisand, pero tal y como se detalle en el libro The Billboard Book of Number 1 Hits, ella lo rechazó porque no le gustaba.

Después de esa negativa por la artista, Jackson acudió a Whitney Houston para proponerle participar en la canción a dúo. Sin embargo, el sello de la artista pensó que, si formaba parte de la canción, podría restar valor a la promoción de su segundo álbum, Whitney, que había salido a la venta en ese momento. Finalmente fue la cantante y compositora Siedah Garrett la que participó en ese dúo con Jackson, iniciando una relación musical en la que acabaría por crear algunos de los temas más conocidos del Rey del Pop, como la balada Man in a Mirror.

I Just Can't Stop Loving You, sin embargo, no ayudó a la carrera de Garrett, porque Jackson no promocionó el tema convenientemente. El músico no grabó un videoclip, y es una de las canciones que menos se escuchan se su disco Bad.

La segunda vez que Jackson y Houston estuvieron a punto de hacer un dúo llegó unos años más tarde. El libro Michael Jackson: All the Songs dice que el productor Rodney Jenkins escribió una canción para el músico llamada If I Told You That. Quería que los dos artistas grabaran la canción a dúo. A Jackson inicialmente le gustó la idea, pero hay diferentes versiones en cuanto a por qué nunca grabó la canción.

El anterior libro dice que, después de que se filtrara la noticia de la colaboración, Jackson cambió de opinión. Sin embargo, Smooth Radio informa que Jackson simplemente no estaba disponible para la grabación. Sea cual sea la razón principal, perdió la oportunidad de realizar If I Told You con Houston.

Whitney Houston, en cambio, lanzó una versión de la canción con un icono pop muy diferente de la década de 1980: George Michael. Houston lanzó la canción en su álbum de 2000 Whitney: The Greatest Hits. Si bien es cierto que la canción no llegó a las listas de éxitos en Estados Unidos, y eso puede saberse principalmente a que la popularidad de la cantante había caído en picado durante los años 90, astradas por sus problemas con las adicciones. Seguramente If I Told You That hubiera funcionado mejor si Jackson hubiera estado en la pista. Nunca lo sabremos.