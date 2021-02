Finn Wolfhard, de ‘Stranger Things’, lanza con su banda The Aubreys un nuevo tema: ‘Sand In My Bed’

El protagonista de Stranger Things, Finn Wolfhard, ha demostrado su talento en diferentes facetas artísticas. A nivel mundial le conocimos como Mike Wheeler en la serie de Netflix, un papel con el que ganó un Premio SAG a 'Mejor interpretación dramática' y que le abrió las puertas a la película It, haciendo de Richie Tozier. Este fue solo el comienzo de su carrera profesional.

Pronto, el joven artista decidió que no solo quería dedicarse a la interpretación, sino que tenía un gusanillo musical. En 2017 empezó con la banda Calpurnia que se disolvió en 2019, pero no fue en vano, de ella nació The Aubreys, su banda actual formada por el miembro Malcolm Craig. Su primer EP, Soda & Pie se lanzó en 2020 con tres canciones (Brother, Loved One, Afraid to Drink) que marcaron su estilo particular indie/alternativo.

Ahora vuelven con Sand In My Bed, una oda al verano de 2020 que perdieron (o perdimos), que nos recuerda lo mucho que merecemos el del 2021. “No tuvimos mucho verano por el Coronavirus”, empezaban explicando a Consequence of Sound.

“Estuvimos lejos de nuestros amigos la mayor parte, sin colaborar de otra forma que no fuera por Internet, y además los dos estábamos recién graduados. Así que mucho debería haber pasado, pero no había mucho que pudiéramos hacer y nos estábamos quedando sin tiempo”, continuaban contando al medio.

Con una guitarra y unos sonidos vintage de los órganos cantan “wash off the sand before you get into my bed/ one day I will wake to a world that I will dread” en este nuevo sencillo. Dale al play para escuchar cómo suenan juntos. También puedes escuchar su primer tema del año que fue No Offerings, una primera colaboración que fue de la mano de Lunar Vacation.

El duo ya se sinceró en el pasado sobre la separación de Calpurnia y no es que Malcolm y Finn “no tuviéramos voz ni voto, pero éramos mucha más gente y era complicado. Mientras que en The Aubreys solo tenemos que respondernos el uno al otro”.