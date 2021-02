Danna Paola y el terrible relato de cómo fue drogada para ser violada

Danna Paola está viviendo un momento feliz tanto personal como profesional. Su carrera va progresando paulatinamente con papeles de éxito en series como Élite o con su reciente proyecto musical. Pero no todo es un camino de rosas y la cantante y actriz ha querido concienciar a millones de mujeres en todo el mundo contando una terrible historia de cómo fue drogada para ser violada.

El relato lo ha realizado durante una entrevista en el canal de Youtube de Yordi Rosado. Durante su estancia en Madrid salió a cenar con unos amigos y conocieron a algunas otras personas: "Abren la pista y había un grupo de latinos en una de las mesas de abajo, estaba la música muy alta y estaban fumando sisha, las pipas árabes. Mi amigo me dijo están súper guapos. Yo no soy de ligar. Me da grima. Si quieres algo serio no vas y ligas en un antro. Me da hueva. Soy mamona para esas cosas".

"Yo traía mi vaso pintadito de rojo. Empezamos a hablar con estos chavos, uno tenía el pelo super afro. Eran colombianos, venezolanos... Y entonces me dijeron ‘ qué guapa, qué haces aquí’, empezamos a platicar, fumé y de repente mi amigo me dice voy al baño te dejo ahí. Va al baño, no pasaron ni 10 minutos y entonces de repente dejo mi vaso y comenzamos a platicar y yo no me di cuenta que había llegado otro wey atrás. De repente me dice 'éste era tu vaso ¿no?'. Me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este wey y me empiezo a sentir, pero muy mal, o sea me empecé a marear. Dije me tengo que ir. Cuando estos weyes empezaron a quererse sobrepasar sobre la situación de ‘te sientes bien’ yo traté de mantener la cordura, pero me empecé a sentir fatal" continuó narrando Danna Paola

"No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital. Fue muy loco porque es algo que tu mamá siempre te lo dice. No te fies de extraños, que nadie agarre tu vaso... Seamos conscientes de que por más fuerte que seamos, más independientes, más de me puedo cuidar sola, pero no sabemos las intenciones de los demás. A veces un ligue puede acabar en algo fatal" concluyó la mexicana.

A partir del minuto 28 del vídeo podéis ver la explicación de Danna Paola de lo que le sucedió en la noche madrileña y que jamás olvidará. "Fue una lección de vida que me ha enseñado que tengo que estar el triple de atenta... A cualquiera le puede pasar y es muy consciente que siempre sepamos con quién estamos".