‘Los Bridgerton’: Simone Ashley (‘Sex Education’) será la protagonista de la segunda temporada

¡Bombazo! Julia Quinn, autora de la serie de romance del momento, Los Bridgerton, ha anunciado quién será la protagonista de la segunda temporada. Su cara te suena seguro y si viste Sex Education, la tienes fichadísima. Ella es Simone Ashley, que interpretaba en la serie de Netflix a Olivia Hanan.

Vamos a ver a esta actriz en un contexto y papel completamente diferente, encarnando a Kate Sharma, ella es nueva en la ciudad de Londres, una mujer inteligente y testaruda que no está dispuesta a sufrir por tonterías. Kate será de descendencia india, añadiendo aún más diversidad al elenco de la serie en este imaginario mundo elitista de los años 80 que hace soñar a sus seguidores más alto y más grande.

“YA TENEMOS A NUESTRA KATE”, empezaba anunciando Quinn en redes sociales. “Bienvenida a los Bridgerton. No podría haber soñado por una mejor Kate, me refiero, ¡mira la expresión de su cara en esta primera foto!”, decía ella orgullosa.

Según cuenta Deadline en la exclusiva, esta segunda temporada narrará la historia de Anthony (interpretado por Jonathan Bailey), el hermano mayor de la familia principal, por conseguir un matrimonio con la mujer ideal. Kate le llamará la atención y lo demás tendremos que descubrirlo más adelante. Esta temporada se basa en el segundo libro The Viscount Who Loved Me, una trama que no decepcionará a nadie.

“Tenemos un montón de nuevos personajes que vamos a ir introduciendo. Anthony va a tener un nuevo interés amoroso en la próxima temporada y creo que va a ser tan conmovedor y bonito como los espectadores de la primera temporada esperan de nosotros”, contaba el creador y showrunner Chris Van Dusen en una entrevista el mes pasado a Today with Hoda & Jenna.



"Lo dejamos en una encruzijada en la temporada uno, así que estoy deseando saltar y descubrir cómo le va en el mercado matrimonial", sigue contando él sobre Anthony. Nosotros estamos curiosos por saber si este nuevo amor es suficiente para volver a romper récords de audiencia. Es difícil superar los 82 millones de streamings en lugares de todo el mundo de la primera entrega.

¿Estamos ante el anuncio de la nueva pareja del siglo? Parece que Kara y Anthony están determinados a robar nuestros corazones.